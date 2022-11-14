Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 61,54 (+0,54) Инвестиции, 11 ноя, 16:05
Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 60,22 (-1,03) Инвестиции, 11 ноя, 16:05
Вильфанд пообещал москвичам «настоящую зиму» с 16 ноября Общество, 05:19
США введут санкции против 42 физлиц и компаний, связанных с ВПК России Политика, 05:12
В перестрелке на границе с Афганистаном убили пакистанского пограничника Политика, 05:04
В Минфине сообщили об отсрочке по лизинговым платежам мобилизованным Бизнес, 05:00
Россияне рассказали, сколько тратят на импульсивные покупки Общество, 05:00
«Ведомости» узнали об уходе из России производителя одежды Helly Hansen Бизнес, 04:45
РЖД попросили Казахстан снизить тарифы на перевозку зерна Бизнес, 04:13
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
МВД Турции сообщило о задержании устроившего взрыв в Стамбуле Общество, 04:04
Летающее такси испытали в пригороде Парижа. Видео Технологии и медиа, 04:00
Кабмин не поддержал проект об индексации пенсий работающим пенсионерам Общество, 03:29
TV8 узнал о возможных перестановках в правительстве Молдавии Политика, 03:29
Почему производство электрокаров невозможно без России РБК и Норникель, 03:15
МВД разъяснило, будет ли штрафовать за пьяную езду на электросамокате Общество, 03:03
Музыка и развлечения: что искали россияне на YouTube. Инфографика Технологии и медиа, 03:00
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Война санкций ,  
0 

США введут санкции против 42 физлиц и компаний, связанных с ВПК России

Минфин США: Вашингтон введет санкции против 42 физлиц и компаний, связанных с ВПК России
Под ограничения попадут 14 физических и 28 юридических лиц, занимавшихся закупкой технологий военного назначения в пользу России, заявила Йеллен. При этом она не уточнила, в каких именно странах базируются эти лица
Фото: Rajat Gupta / EPA / ТАСС
Фото: Rajat Gupta / EPA / ТАСС

Соединенные Штаты в понедельник, 14 ноября, введут санкции против «транснацинальной сети» из 42 физических лиц и организаций, связанных с закупкой военных технологий в пользу России. Об этом заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен, передает Reuters.

«Это лишь часть наших масштабных усилий по уменьшению военных возможностей России и лишению ее необходимого оборудования с помощью санкций и экспортного контроля», — подчеркнула министр.

По ее словам, под санкции попадут 14 физических лиц и 28 организаций, в том числе «финансовые посредники». При этом Йеллен не уточнила, в каких именно странах базируются эти лица.

Материал дополняется

Авторы
Илья Пламенев Илья Пламенев
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter