Минфин США: Вашингтон введет санкции против 42 физлиц и компаний, связанных с ВПК России

США введут санкции против 42 физлиц и компаний, связанных с ВПК России

Под ограничения попадут 14 физических и 28 юридических лиц, занимавшихся закупкой технологий военного назначения в пользу России, заявила Йеллен. При этом она не уточнила, в каких именно странах базируются эти лица

Фото: Rajat Gupta / EPA / ТАСС

Соединенные Штаты в понедельник, 14 ноября, введут санкции против «транснацинальной сети» из 42 физических лиц и организаций, связанных с закупкой военных технологий в пользу России. Об этом заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен, передает Reuters.

«Это лишь часть наших масштабных усилий по уменьшению военных возможностей России и лишению ее необходимого оборудования с помощью санкций и экспортного контроля», — подчеркнула министр.

По ее словам, под санкции попадут 14 физических лиц и 28 организаций, в том числе «финансовые посредники». При этом Йеллен не уточнила, в каких именно странах базируются эти лица.

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