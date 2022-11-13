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В Совфеде пообещали поддержать инициативы Путина по лишению гражданства

Сенатор Башкин назвал гражданство России «высокой честью и большой ответственностью». Путин предложил лишать приобретенного гражданства за вооруженный мятеж, фейки об армии, посягательство на жизнь чиновников и другие преступления
Фото: council.gov.ru
Фото: council.gov.ru

Президентская инициатива по лишению приобретенного гражданства за дискредитацию и фейки о российской армии будет рассмотрена Советом Федерации в первоочередном порядке и «сто процентов» поддержана. Об этом заявил «РИА Новости» сенатор, член комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин.

«Гражданство — не только высокая честь, но и большая ответственность», — отметил он.

Согласно предложению, приобретенного гражданства можно будет лишиться также за призывы к нарушению территориальной целостности, участие в нежелательных организациях, вооруженный мятеж, хулиганство, разбой, похищение человека, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, вандализм, вымогательство, хулиганство, истязания, разбой получение и дачу взятки, истязание, надругательство над флагом и гербом страны.

Кроме того, лишать приобретенного гражданства смогут за «действия, создающие угрозу безопасности Российской Федерации», факт совершения таких действий будет устанавливать ФСБ. Документ предусматривает, что решение о лишении гражданства смогут принять вне зависимости от времени создания угрозы безопасности России и даты выявления таких действий.

Материал дополняется.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Совфед Владимир Путин лишение гражданства
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