Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал предложение поручить думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства в осенние выборы в Мосгордуму проверить деятельность основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и юриста организации Любови Соболь. Об этом он заявил на осенней сессии работы парламента, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

С подобной инициативой выступил в начале сессии лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, Навального завербовали во время его учебы в Йельском университете.

«Давайте мы поручим комиссии, чтобы она изучила эти вопросы. Вы говорите о том, что Навальный завербован в Йельском университете — пускай комиссия разберется», — сказал Володин.

Он добавил, что если озвученные Жириновским факты подтвердятся, то прокуратура и правоохранительные органы должны будут соответствующе отреагировать.

Комиссия по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России появилась в Госдуме в августе после заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая сообщила, что Москва доведет до лидеров США и Германии данные о фактах вмешательства их дипломатов и СМИ во внутренние дела страны в контексте несогласованных митингов. Такие слова она произнесла после публикации Deutsche Welle, которая призвала к участию в протестных акциях в Москве.