Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
USD Бирж. 65,51 -0,04 EUR Бирж. 72,30 -0,10 Brent 63,24 +0,78% USD Нал. 65,84 65,11 EUR Нал. 72,69 71,93 USD ЦБ 65,44 -0,13 EUR ЦБ 72,30 -0,03 EUR/USD 1,1038 -0,0008 BTC/USD Бирж. 10 250,66 -67,34 IMOEX 2 781,81 -0,17% RTSI 1 337,61 -0,19% DJIA 26 755,81 -0,30% Nasdaq 8 009,93 -0,96%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Ferrari $185 (+22,52%) прогноз Credit Suisse к 19.06.20 Купить
EQT $4,5 (-63,88%) прогноз Morgan Stanley к 27.07.20 Купить
Евро/Доллар $1,07 (-3,06%) прогноз ING к 10.09.20 Купить
AT&T $40 (+7,38%) прогноз Cowen к 09.09.20 Купить
BRENT $66,6 (+6,14%) прогноз Sova capital к 31.12.19
Ferrari $185 (+22,52%) прогноз Credit Suisse к 19.06.20 Купить
EQT $4,5 (-63,88%) прогноз Morgan Stanley к 27.07.20 Купить
Евро/Доллар $1,07 (-3,06%) прогноз ING к 10.09.20 Купить
AT&T $40 (+7,38%) прогноз Cowen к 09.09.20 Купить
BRENT $66,6 (+6,14%) прогноз Sova capital к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 11 сентября
USD ЦБ: 65,44 (-0,13) Quote, 12:12
Курс евро на 11 сентября
EUR ЦБ: 72,3 (-0,03) Quote, 12:12
Совершивший попытку самосожжения в Ижевске ученый умер в больнице Общество, 16:53 Стали известны победители премии «Экспортеры года» в ЦФО​ Пресс-релиз, 16:51 Корпоративное облако VALO Cloud обновится в конце 2019 года Пресс-релиз, 16:47 От Советов — к Правительству: история Белого дома в Москве Недвижимость, 16:46 Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь Политика, 16:42 Парламент Эстонии отклонил законопроект о переводе школ на эстонский язык Политика, 16:29 Путин назначил нового прокурора Москвы Политика, 16:29 Женщины начнут управлять поездами метро в Москве в 2021 году Общество, 16:22 Alibaba и даосизм: как Джек Ма построил крупнейший бизнес в Китае Стиль, 16:19 Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером Бизнес, 16:14 Мосгоризбирком признал действительными выборы в городскую думу Политика, 16:14 Как решения LegalTech помогут юридической компании в борьбе за клиентов Pro, 16:08 Путин предложил использовать искусственный интеллект в госуправлении Финансы, 16:02 Дума поддержала проект о штрафах за нарушения при хранении личных данных Общество, 15:59
Политика ,  
0 
Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал предложение поручить думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства в осенние выборы в Мосгордуму проверить деятельность основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и юриста организации Любови Соболь. Об этом он заявил на осенней сессии работы парламента, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

С подобной инициативой выступил в начале сессии лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, Навального завербовали во время его учебы в Йельском университете.

«Давайте мы поручим комиссии, чтобы она изучила эти вопросы. Вы говорите о том, что Навальный завербован в Йельском университете — пускай комиссия разберется», — сказал Володин.

Он добавил, что если озвученные Жириновским факты подтвердятся, то прокуратура и правоохранительные органы должны будут соответствующе отреагировать.

Комиссия по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России появилась в Госдуме в августе после заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая сообщила, что Москва доведет до лидеров США и Германии данные о фактах вмешательства их дипломатов и СМИ во внутренние дела страны в контексте несогласованных митингов. Такие слова она произнесла после публикации Deutsche Welle, которая призвала к участию в протестных акциях в Москве.

Теги: Вячеслав Володин, Госдума, Алексей Навальный, Любовь Соболь
Материалы по теме
Депутаты нашли подтверждения зарубежного вмешательства в выборы в России
Политика
Кремль заявил о надежде на расследование вмешательства Facebook в выборы
Политика
Google ответила на обвинение Роскомнадзора во вмешательстве в выборы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter