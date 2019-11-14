Минюст начал внеплановую проверку ФБК

Министерство юстиции России начало внеплановую проверку по заявлению Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) об исключении из реестра иностранных агентов. Об этом РБК заявил директор ФБК Иван Жданов.
Жданов также опубликовал в своем Twitter официальное уведомление Минюста, в котором отмечается, что в отношении организации будет проведена проверка «на предмет наличия (отсутствия) в деятельности организации признаков НКО, выполняющей функции иностранного агента».
РБК направил официальный запрос в Министерство юстиции России.
В начале октября Минюст России внес ФБК, основанный оппозиционером Алексеем Навальным, в реестр некоммерческих организаций, которые выполняют функции иностранного агента. Ведомство объяснило внесение фонда в реестр иноагентов тем, что ФБК осуществляет политическую деятельность и получает средства из Испании и США.