Минюст начал внеплановую проверку ФБК

Министерство приняло к рассмотрению заявление фонда об исключении из реестра иностранных агентов. ФБК добивается исключения из реестра, куда он попал в октябре этого года

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Министерство юстиции России начало внеплановую проверку по заявлению Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) об исключении из реестра иностранных агентов. Об этом РБК заявил директор ФБК Иван Жданов.

Жданов также опубликовал в своем Twitter официальное уведомление Минюста, в котором отмечается, что в отношении организации будет проведена проверка «на предмет наличия (отсутствия) в деятельности организации признаков НКО, выполняющей функции иностранного агента».

РБК направил официальный запрос в Министерство юстиции России.

В начале октября Минюст России внес ФБК, основанный оппозиционером Алексеем Навальным, в реестр некоммерческих организаций, которые выполняют функции иностранного агента. Ведомство объяснило внесение фонда в реестр иноагентов тем, что ФБК осуществляет политическую деятельность и получает средства из Испании и США.