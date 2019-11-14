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Политика ,  
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Минюст начал внеплановую проверку ФБК
Министерство приняло к рассмотрению заявление фонда об исключении из реестра иностранных агентов. ФБК добивается исключения из реестра, куда он попал в октябре этого года
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Министерство юстиции России начало внеплановую проверку по заявлению Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) об исключении из реестра иностранных агентов. Об этом РБК заявил директор ФБК Иван Жданов.

Жданов также опубликовал в своем Twitter официальное уведомление Минюста, в котором отмечается, что в отношении организации будет проведена проверка «на предмет наличия (отсутствия) в деятельности организации признаков НКО, выполняющей функции иностранного агента».

РБК направил официальный запрос в Министерство юстиции России.

В начале октября Минюст России внес ФБК, основанный оппозиционером Алексеем Навальным, в реестр некоммерческих организаций, которые выполняют функции иностранного агента. Ведомство объяснило внесение фонда в реестр иноагентов тем, что ФБК осуществляет политическую деятельность и получает средства из Испании и США.

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Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов

ФБК, отрицающий факт получения средств из-за рубежа, в середине октября подал иск к Минюсту из-за внесения фонда в реестр иноагентов. ФБК попросил признать незаконным его внесение в реестр и обязать Минюст исключить организацию из этого списка. 1 ноября Замоскворецкий суд Москвы признал законным внесение ФБК в список иностранных агентов.

Авторы: Роман Кирьянов, Кристина Астафурова
При участии: Артем Афонский
Теги: ФБК, Минюст, иноагент
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