Макрон заявил о нежелании быть вассалом Трампа

Эмманюэль Макрон отреагировал на критику идеи о создании общеевропейской армии, высказанную президентом США в Twitter. Он заявил, что не будет отвечать на твиты, добавив, что не видит себя «вассалом» хозяина Белого дома

Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп (Фото: Vincent Kessler / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не намерен отвечать на заявления Дональда Трампа, публикуемые в Twitter. По словам французского лидера, он не намерен чувствовать себя «вассалом» американского президента, сообщает Le Monde.

«США и Франция всегда были союзниками. Мы и должны оставаться ими в будущем, однако нужно оставить Трампа и его твиты в покое. Я не хочу отвечать на твиты, однако нам нужно продолжать историю [союзничества]. Мы союзники США, но быть союзником не значит быть вассалом. Мы не должны зависеть от них», — подчеркнул президент Франции.

Свою позицию Макрон озвучил на борту французского атомного авианосца «Шарль Де Голль» во время общения с журналистами. На авианосец он прибыл после завершения работ по модернизации корабля. В настоящее время «Шарль де Голль» проходит испытания в море.

О необходимости создания общеевропейской армии президент Франции заявил в начале ноября. Макрон огласил эти планы после сообщений о планах США по выходу из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Французский лидер подчеркнул, что жертвой подобного решения станет безопасность Европы. «Это необходимо перед лицом России, которая находится у наших границ и которая может действовать угрожающе», — сказал он. Макрон подчеркнул, что ЕС должен быть готов защищаться самостоятельно, без зависимости от США.

На слова Макрона Дональд Трамп отреагировал через свой Twitter. Накануне визита в Париж на мероприятия, посвященные 100-летию завершения Первой мировой войны в своем Twitter президент США предложил европейцам прежде чем создавать свою армию, увеличить расходы на НАТО. Позднее он продолжил критиковать заявления Макрона. «Эммануэль Макрон предлагает создать свою собственную армию для защиты Европы от США, Китая и России. Но [вспомните] о Германии во время Первой и Второй мировых войн, чем это кончилось для Франции? Они были вынуждены учить немецкий язык в Париже, до того как туда пришли США. Платите за НАТО или нет!» — написал он 13 ноября.

Несмотря на реакцию Вашингтона, идею о создании общеевропейской армии поддержала и канцлер Германии Ангела Меркель. По ее словам, этот шаг покажет, что в будущем война между европейскими странами невозможна, а также будет хорошим дополнением к силам НАТО.

В декабре 2017 года лидеры ЕС одобрили создание общеевропейской системы безопасности — так называемого постоянного структурированного сотрудничества (PESCO). Проект готовился около года и призван стать платформой взаимодействия стран ЕС в сфере обороны и безопасности — улучшить мобильность и реагирование перед лицом внешних угроз. Брюссель рассматривает его как важный шаг перед созданием армии ЕС.