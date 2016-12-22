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Reuters узнал о страхе стран ЕС из-за обхода санкций против Ирана
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Reuters узнал о страхе стран ЕС из-за обхода санкций против Ирана
Политика, 22:37
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Reuters узнал о страхе стран ЕС из-за обхода санкций против Ирана
Несмотря на принятое решение о создании механизма обхода санкций против Ирана, страны ЕС оказались не готовы договориться о том, кто примет штаб-квартиру новой структуры. Все кандидаты на эту роль боятся наказания Вашингтона
Иранский нефтяной танкер (Фото: Hamad I Mohammed / Reuters)

Ни одна из стран ЕС не выразила готовности принять у себя штаб-квартиру структуры, которая должна обеспечить обход санкций США против Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Так называемый специальный механизм (Special Purpose Vehicle, SPV) в конечном счете должен представлять собой нечто наподобие клиринговой палаты, которая должна будет заниматься вопросами бартерного обмена с Ираном из-за невозможности использования платы в долларах. У подобной структуры должна быть своя штаб-квартира, где будет размещаться аппарат. Однако ни одна из стран ЕС не готова обеспечить пребывание штаб-квартиры из-за опасения ответных мер со стороны США. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини обратилась к нескольким странам с этой просьбой, однако все они высказали опасения, что SPV потребуется работать с местными банками, что может сделать их уязвимыми для вторичных санкций Вашингтона.

Одним из кандидатов на эту роль считалась Австрия, утверждают дипломаты, однако она в последний момент отказалась предоставить свою территорию. Среди кандидатов еще остаются Бельгия и Люксембург. «Австрия действительно отказалась. Это, конечно, еще не конец, но все идет не так, как надо. Мы намерены попробовать договориться с Люксембургом, однако у нас нет на этот счет иллюзий», — рассказал собеседник агентства. Отказ Вены принять SPV подтвердил и представитель МИД Австрии, указав, что в этом деле «остается слишком много открытых вопросов».

Пакет американских санкций, ограничивающих экспорт иранской нефти, вступил в силу 5 ноября. Власти США заявляли, что конечной целью санкций видят сведение экспорта нефти из Ирана до нуля. Прочие участники ядерной сделки с Ираном отнеслись к решению Вашингтона негативно. В совместном заявлении ЕС, Великобритании, Франции и Германии по поводу начала санкций отмечалось, что европейские страны ставят своей целью «защиту субъектов европейской экономики, у которых есть легальные коммерческие связи с Ираном». Глава МИД России Сергей Лавров в сентябре также заявлял, что видит хорошие возможности для создания механизма по обходу санкций США против Ирана в рамках «пятерки».

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Санкции , Иран
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