В конгрессе усомнились в способности США выиграть войну с Россией или КНР

Комиссия по стратегии национальной обороны конгресса США, проанализировав состояние Вооруженных сил страны, пришла к выводу, что ее военное превосходство сократилось до критически опасного уровня

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Военное превосходство США сократилось до критически опасного уровня, в случае войны с Россией или Китаем Штаты могут потерпеть поражение. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на доклад специальной межпартийной комиссии по стратегии национальной обороны США, созданной в конгрессе для оценки действующей оборонной стратегии администрации. Этот же доклад цитирует телеканал CBS.

В комиссию вошли отобранные конгрессом бывшие высокопоставленные чиновники Республиканской и Демократической партий. Подтверждая цели утвержденной стратегии — совершенствовать Вооруженные силы США, чтобы конкурировать с Пекином и Москвой, — эксперты тем не менее предупредили, что Вашингтон не движется к воплощению инициатив в жизнь. Авторы предостерегли, что Вашингтон не делает достаточно быстрых шагов в нужном направлении и не вкладывает необходимых средств, чтобы воплотить стратегическое видение.

Россия и Китай в свою очередь стремятся к господству в своих регионах, тогда как Вашингтон не выделяет необходимых для развития ресурсов.

Издание указывает, что де-факто это напоминает военную гонку времен Второй мировой войны.

«Вооруженные силы США могут понести неприемлемо высокие потери живой силы и техники в следующем конфликте. Им будет трудно победить, и они могут даже проиграть в войне против Китая или России. Особенно рискованным может быть перенапряжение сил в том случае, если военные будут вынуждены сражаться на двух и более фронтах одновременно», — говорится в отчете.

Авторы доклада составили список из 32 рекомендаций, в которых призвали Пентагон более четко объяснить, как он собирается одержать победу над крупными соперниками в условиях вооруженного конфликта.

По словам Эрика Эдельмана, бывшего высокопоставленного чиновника Пентагона, который работал в администрации Джорджа Буша-младшего, отчет разоблачает последствия многих лет игнорирования предостережений об эрозии американской военной силы. «Россия и Китай учились на том, что делали мы. Они изучили наш успех. И пока мы избегали различных способов ведения боя, они готовились к масштабным боевым действиям, которые мы не отрабатывали уже очень давно», — сказал Эдельман.

Комиссия подчеркнула, что, несмотря на то что оборонный бюджет США ($716 млрд) в четыре раза больше, чем у Китая, и более чем в десять раз больше, чем в России, усилия по повышению обороноспособности для противодействия внешним угрозам недофинансированы. Эксперты рекомендовали конгрессу снять ограничения на оборонные расходы в течение следующих двух лет.

Оборонная стратегия, которую оценивали эксперты комиссии, была обнародована Пентагоном в середине января. В ней приводится список из пяти главных угроз нацбезопасности США: это Россия, Китай, КНДР, Иран и терроризм. Противостоять этому Вашингтон рассчитывает благодаря модернизации вооружений и повышению обороноспособности. Помимо этого выделено третье направление — повышение эффективности управленческого аппарата.