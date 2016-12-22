Украинский танцовщик Полунин получил российский паспорт

Украинский артист балета Сергей Полунин получил российское гражданство. Об этом Полунин сообщил в Instagram.

Танцовщик опубликовал фотографию российского паспорта, выданного ему 29 октября.

Полунин заявил, что счастлив стать гражданином России и «принять позицию против злых и бессовестных людей, которые создают революции и войны в Украине, Грузии и других странах». «Россия для меня всегда была и есть добром», — отметил он.

Танцовщик также выразил поддержку президенту России Владимиру Путину, который «не продал свою страну и поддерживает свой народ».

20 ноября на своей странице в Instagram танцовщик написал, что «в некоторых частях мира СМИ относятся к нему [Путину] несправедливо, а это неправильно», и добавил, что «всегда будет защищать его своей энергией и любовью». 26 ноября он опубликовал фотографию татуировки с Путиным на своей груди.

Сергей Полунин родился 20 ноября 1989 года в Херсоне. В 2007 году в возрасте 18 лет он стал самым молодым премьером Королевского балета в Лондоне. С 2012 года Полунин — премьер Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко и приглашенный солист Новосибирского театра оперы и балета, с 2016 года — приглашенный солист Баварского балета.