ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,22 66,28 EUR Нал. 76,41 75,44 USD Бирж. 66,81 +0,60 EUR Бирж. 75,90 +0,50 USD ЦБ. 66,53 -0,10 EUR ЦБ. 75,75 -0,14 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 4133,10 -229,20 IMOEX 2383,47 -0,63% RTSI 1124,20 -1,50% Brent 59,04 -0,57% DJIA 25338,13 -0,11% Nasdaq 7273,08 -0,25%
Украинский танцовщик Полунин получил российский паспорт
Лента новостей
В задержании украинских кораблей участвовали три российских ведомства 13:16, Общество Самолет прервал взлет в Шереметьево из-за рабочего на ВПП 13:06, Общество Новая Mazda 3: обзор и первые впечатления 12:59, Авто Как завести горизонтальные связи на бизнес-мероприятиях 12:57, РБК и Открытие Бывший начальник арестованной в США Бутиной ушел с поста зама Набиуллиной 12:57, Политика Синоптики рассказали о декабрьской погоде в России 12:50, Общество Когда майнинг снова станет выгодным: сложность сети Bitcoin изменится 12:49, Крипто Mitsubishi отзовет в России более 63 тыс. автомобилей 12:45, Бизнес Skoda рассказала о новинках для России в 2019 году 12:43, Авто SANA сообщила о гибели 30 мирных жителей при авиаударе коалиции в Сирии 12:43, Общество СБУ начала обыски у наместника Киево-Печерской лавры 12:42, Общество Что думают о шипованой резине исполнители кинотрюков 12:41, РБК и Toyo Все ниже и ниже: эксперты — о третьем квартале на офисном рынке Москвы 12:36, Строительство  Энистон, Джоли, Кидман: как звезды находят покой в медитации 12:33, Pink Путин подписал закон о корректировке бюджета России на 2018 год 12:33, Экономика Украина провела военные учения на побережье Азовского моря 12:31, Политика Платные парковки станут короче и уже 12:30, Авто МИД исключил зеркальный ответ на ограничения Украиной въезда россиянам 12:25, Политика Российский нападающий вошел в тройку лучших игроков дня в НХЛ 12:22, Спорт В Москве до конца года начнут строить еще 76 домов по программе реновации 12:18, Общество Игра: спасите свой бизнес от санкций и недобросовестных контрагентов 12:17, РБК и Thomson Reuters СМИ допустили преступный след в неисправности самолета Меркель 12:11, Политика Сбербанк сообщил о «беспрецедентной» DDoS-атаке 12:08, Финансы Как легально, выгодно и безопасно продать криптовалюту в России 11:49, РБК и EXMO В Анкаре на здании посольства США поменяли таблички с названием улицы 11:44, Политика Goldman Sachs предсказал эскалацию торговой войны между США и Китаем 11:42, Политика
Украинский танцовщик Полунин получил российский паспорт
Общество, 11:36
0
Украинский танцовщик Полунин получил российский паспорт

Украинский артист балета Сергей Полунин получил российское гражданство. Об этом Полунин сообщил в Instagram.

Танцовщик опубликовал фотографию российского паспорта, выданного ему 29 октября.

Полунин заявил, что счастлив стать гражданином России и «принять позицию против злых и бессовестных людей, которые создают революции и войны в Украине, Грузии и других странах». «Россия для меня всегда была и есть добром», — отметил он.

Танцовщик также выразил поддержку президенту России Владимиру Путину, который «не продал свою страну и поддерживает свой народ».

20 ноября на своей странице в Instagram танцовщик написал, что «в некоторых частях мира СМИ относятся к нему [Путину] несправедливо, а это неправильно», и добавил, что «всегда будет защищать его своей энергией и любовью». 26 ноября он опубликовал фотографию татуировки с Путиным на своей груди.

Сергей Полунин родился 20 ноября 1989 года в Херсоне. В 2007 году в возрасте 18 лет он стал самым молодым премьером Королевского балета в Лондоне. С 2012 года Полунин — премьер Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко и приглашенный солист Новосибирского театра оперы и балета, с 2016 года — приглашенный солист Баварского балета.

Теги: Полунин , гражданство России , российский паспорт
Главное
Украина запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет Политика
Главное
Украина запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет Политика
Сбербанк сообщил о «беспрецедентной» DDoS-атаке Финансы
BuzzFeed сообщил о плане Трампа подарить Путину пентхаус в Москве Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter