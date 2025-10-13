Мэр Одессы ответил на обвинения в наличии российского паспорта

Геннадий Труханов (Фото: Yulii Zozulia / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Мэр Одессы Геннадий Труханов отверг данные о наличии у него паспорта России и заявил, что за 12 лет управления городом-миллионником прошел все возможные проверки, в том числе на предмет иностранного гражданства. Об этом он написал в телеграм-канале.

«История о моем якобы российском гражданстве возникает стабильно раз в несколько лет, особенно перед выборами или другими важными политическими процессами в стране. За эти годы я получил множество документов как с украинской, так и с российской стороны, которые подтвердили — российского гражданства я никогда не имел и не имею на сегодня», — написал Труханов.

По сведениям издания «Думская», комиссия при президенте Украины решила лишить Труханова украинского гражданства из-за российского.

В публикации отмечается, что согласно ст. 79 закона «О местном самоуправлении в Украине», принимая решение о прекращении полномочий мэра, городской совет учитывает в том числе факт лишения гражданства. По данным «Думской», занять кресло Труханова при его отставке может секретарь горсовета Игорь Коваль. Он отметил, что в текущий момент появилось «очень много слухов».

Однако собеседник украинского «Зеркала недели» заявил, что Комиссия по гражданству при президенте не рассматривала и не принимала решения о лишении Труханова гражданства Украины. «Не исключено, что вечером что-то изменится, но сейчас ничего нет», — отметил источник.