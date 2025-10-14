Reuters узнал о плане расширения европейской «стены дронов»
Еврокомиссия предложит расширить инициативу по созданию «стены дронов» на восточном фланге Европы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, предложение о более широкой «Европейской инициативе по защите от дронов» будет включено в «дорожную карту» готовности к обороне», которую Еврокомиссия представит 16 октября. Данное решение было принято после того, как «некоторые регионы заявили, что чувствуют себя обделенными», отмечает Reuters.
«Стена дронов» — это инициатива стран Евросоюза по созданию единой системы защиты от беспилотных летательных аппаратов на восточной границе ЕС. Идея заключается в том, чтобы объединить средства радиоэлектронной борьбы, радары, системы ПВО и специальные комплексы для обнаружения и перехвата дронов.
Комиссар Евросоюза по обороне и космосу Андрюс Кубилюс, как пишет агентство, в своей речи 14 октября «использовал и старое, и новое» название проекта.
«Мы предлагаем создать Европейскую стену дронов... то есть Европейскую инициативу по защите от дронов, антидронную сеть для защиты всей Европы и другие флагманские проекты в сфере обороны», — сказал он.
Обсуждения о создании «стены дронов» в ЕС ведутся с мая 2024 года. С этой инициативой в сентябре 2025 года также выступил Кубилюс после инцидентов, связанных с беспилотниками, сбитыми на польской границе. К переговорам по этому вопросу также подключили Украину.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что создание любых стен, в том числе «стены дронов», — заведомо плохая идея.
Варшава обвинила Москву в нарушении своего воздушного пространства. По словам польских военных, в ночь на 10 сентября над территорией страны были зафиксированы беспилотники, которые власти Польши сочли российскими.
В российском посольстве в Варшаве отметили, что дроны двигались со стороны Украины. Минобороны России сообщило, что удары по территории Польши не планировались.
