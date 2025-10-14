Reuters узнал о плане расширения европейской «стены дронов»

Reuters пишет, что Еврокомиссия предложит расширить план «стены дронов» после того, как «некоторые регионы заявили, что чувствуют себя обделенными». Новый вариант проекта представят 16 октября

Фото: Alicia Windzio / dpa / Global Look Press

Еврокомиссия предложит расширить инициативу по созданию «стены дронов» на восточном фланге Европы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, предложение о более широкой «Европейской инициативе по защите от дронов» будет включено в «дорожную карту» готовности к обороне», которую Еврокомиссия представит 16 октября. Данное решение было принято после того, как «некоторые регионы заявили, что чувствуют себя обделенными», отмечает Reuters.

«Стена дронов» — это инициатива стран Евросоюза по созданию единой системы защиты от беспилотных летательных аппаратов на восточной границе ЕС. Идея заключается в том, чтобы объединить средства радиоэлектронной борьбы, радары, системы ПВО и специальные комплексы для обнаружения и перехвата дронов.

Комиссар Евросоюза по обороне и космосу Андрюс Кубилюс, как пишет агентство, в своей речи 14 октября «использовал и старое, и новое» название проекта.

«Мы предлагаем создать Европейскую стену дронов... то есть Европейскую инициативу по защите от дронов, антидронную сеть для защиты всей Европы и другие флагманские проекты в сфере обороны», — сказал он.

Обсуждения о создании «стены дронов» в ЕС ведутся с мая 2024 года. С этой инициативой в сентябре 2025 года также выступил Кубилюс после инцидентов, связанных с беспилотниками, сбитыми на польской границе. К переговорам по этому вопросу также подключили Украину.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что создание любых стен, в том числе «стены дронов», — заведомо плохая идея.

Варшава обвинила Москву в нарушении своего воздушного пространства. По словам польских военных, в ночь на 10 сентября над территорией страны были зафиксированы беспилотники, которые власти Польши сочли российскими.

В российском посольстве в Варшаве отметили, что дроны двигались со стороны Украины. Минобороны России сообщило, что удары по территории Польши не планировались.