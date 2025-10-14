 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Reuters узнал о плане расширения европейской «стены дронов»

Reuters: Еврокомиссия предложит расширить план «стены дронов»
Reuters пишет, что Еврокомиссия предложит расширить план «стены дронов» после того, как «некоторые регионы заявили, что чувствуют себя обделенными». Новый вариант проекта представят 16 октября
Фото: Alicia Windzio / dpa / Global Look Press
Фото: Alicia Windzio / dpa / Global Look Press

Еврокомиссия предложит расширить инициативу по созданию «стены дронов» на восточном фланге Европы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, предложение о более широкой «Европейской инициативе по защите от дронов» будет включено в «дорожную карту» готовности к обороне», которую Еврокомиссия представит 16 октября. Данное решение было принято после того, как «некоторые регионы заявили, что чувствуют себя обделенными», отмечает Reuters.

«Стена дронов» — это инициатива стран Евросоюза по созданию единой системы защиты от беспилотных летательных аппаратов на восточной границе ЕС. Идея заключается в том, чтобы объединить средства радиоэлектронной борьбы, радары, системы ПВО и специальные комплексы для обнаружения и перехвата дронов.

Комиссар Евросоюза по обороне и космосу Андрюс Кубилюс, как пишет агентство, в своей речи 14 октября «использовал и старое, и новое» название проекта.

«Мы предлагаем создать Европейскую стену дронов... то есть Европейскую инициативу по защите от дронов, антидронную сеть для защиты всей Европы и другие флагманские проекты в сфере обороны», — сказал он.

Обсуждения о создании «стены дронов» в ЕС ведутся с мая 2024 года. С этой инициативой в сентябре 2025 года также выступил Кубилюс после инцидентов, связанных с беспилотниками, сбитыми на польской границе. К переговорам по этому вопросу также подключили Украину.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что создание любых стен, в том числе «стены дронов», — заведомо плохая идея.

Варшава обвинила Москву в нарушении своего воздушного пространства. По словам польских военных, в ночь на 10 сентября над территорией страны были зафиксированы беспилотники, которые власти Польши сочли российскими.

В российском посольстве в Варшаве отметили, что дроны двигались со стороны Украины. Минобороны России сообщило, что удары по территории Польши не планировались.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Алена Нефедова
«стена дронов» Еврокомиссия расширение
Материалы по теме
Премьер Латвии сочла идею «стены дронов» «очень сырой»
Политика
Фон дер Ляйен пообещала «немедленные действия» по созданию «стены дронов»
Политика
В Минобороны Эстонии усомнились в эффективности «стены дронов»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 09:57
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47
Красноярский край заложил 15% бюджета на меры соцподдержки Пресс-релиз, 15:45
На Алтае решили полностью запретить продавать алкоголь в выходные Общество, 15:43
В Польше заявили о невозможности бесконечно принимать украинских беженцев Политика, 15:42
На Украине рассмотрят вопрос о создании Одесской военной администрации Политика, 15:42
В Ленобласти выросло число погибших от суррогатного алкоголя Общество, 15:39
Чемпионка US Open проиграла 219-й ракетке мира на крупном турнире в Нинбо Спорт, 15:37
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Путин принял в Кремле главу «Норникеля» Потанина Бизнес, 15:34
Электромеханика насмерть придавило лифтом в МГТУ им. Баумана Общество, 15:32
Порошенко оценил шансы Украины на победу без участия иностранных войск Политика, 15:19
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
Семак отреагировал на слова министра спорта, спросившего кто он Спорт, 15:13
Инвестиции в отраслевое сообщество как стратегический актив: кейс FINEX Отрасли, 15:12
На Украине сообщили о почти 290 тыс. покинувших свои части военных Политика, 15:12