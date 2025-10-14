Кремль ответил на слова пригрозившего России «расплатой» Макрона

Россия ведет на Украине военную операцию «за неимением других альтернатив», но остается готовой к мирному урегулированию, указал Песков. Ранее Макрон заявил, что Москве «придется заплатить» при отказе от переговоров

Дмитрий Песков (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Российская сторона готова к мирному урегулированию конфликта на Украине, но не откажется от обеспечения своих интересов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Россия в настоящий момент за неимением альтернатив продолжает специальную военную операцию. Так или иначе Россия обеспечит свои интересы и добьется выполнения поставленных целей», — сказал Песков журналистам.

Так пресс-секретарь главы государства прокомментировал слова президента Франции Эмманюэля Макрона, который заявил, что России придется заплатить, если она не сядет за стол переговоров и «будет упорствовать в своем воинственном упрямстве».

Свою позицию Макрон озвучил после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он отметил, что достигнутое ранее мирное соглашение по прекращению боевых действий в секторе Газа вселяет надежду на мир на Ближнем Востоке, а значит, и конфликт на Украине тоже должен завершиться.

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа и возвращении заложников Израиль и ХАМАС подписали при посредничестве американского президента Дональда Трампа. Сам Трамп говорил, что считал урегулирование на Украине простой задачей, однако на деле ситуация оказалась сложнее, чем на Ближнем Востоке.

Накануне, 13 октября, Трамп призвал своего спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа сосредоточиться на решении военного конфликта России и Украины. Американский президент пояснил, что после достижения соглашения Израиля и ХАМАС настало время «закончить с Россией». «Мы должны решить этот вопрос. Если вы не возражаете, Стив, давайте сосредоточимся на России», — сказал он.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия готова к урегулированию конфликта на Украине. Однако Москва делает вывод, что «политическую волю» к продолжению переговоров сохраняет президент США, а Европа и Украина этого не хотят, говорил ранее Песков.