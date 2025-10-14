Глава Минфина сообщил о намерении Трампа встретиться с Си в Южной Корее
Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее в конце октября, сообщил министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox Business Network, его слова приводит Reuters.
По словам Бессента, в течение выходных между сторонами состоялся содержательный диалог. «Мы существенно снизили напряженность», — отметил он.
По его словам, пошлины в отношении Китая вступят в силу не ранее 1 ноября.
«Он [Трамп] встретится с председателем Си в Корее. Я думаю, что эта встреча все еще состоится», — добавил глава Минфина.
Лидеры планировали переговорить во время саммита АТЭС в Южной Корее, который пройдет с 31 октября по 1 ноября. Однако после решения Пекина ввести экспортный контроль в отношении технологий, связанных с редкоземельными металлами, глава Белого дома назвал этот шаг «очень враждебным» и заявил, что для его встречи с Си «теперь, похоже, нет никаких оснований».
Позднее Трамп анонсировал дополнительные 100-процентные пошлины в отношении Китая сверх тех, которые действуют сейчас. Кроме того, с 1 ноября Соединенные Штаты намерены ввести экспортный контроль для любого критически важного программного обеспечения.
На следующий день американский лидер призвал «не беспокоиться о Китае». «Высоко уважаемый Президент [Китая] Си [Цзиньпин] просто пережил трудный момент. Он не хочет депрессии для своей страны, как и я», — заявил Трамп. Вашингтон хочет помочь Пекину, а не навредить, заверил глава Белого дома.
