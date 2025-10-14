 Перейти к основному контенту
Торговая война США⁠,
0

Глава Минфина сообщил о намерении Трампа встретиться с Си в Южной Корее

Глава Минфина Бессент сообщил о намерении Трампа встретиться с Си в Южной Корее
Сюжет
Торговая война США
За выходные удалось существенно снизить напряженность между США и Китаем, заявил Бессент. Он считает, что встреча Трампа и Си на саммите АТЭС все же состоится
Скотт Бессент
Скотт Бессент (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее в конце октября, сообщил министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox Business Network, его слова приводит Reuters.

По словам Бессента, в течение выходных между сторонами состоялся содержательный диалог. «Мы существенно снизили напряженность», — отметил он.

По его словам, пошлины в отношении Китая вступят в силу не ранее 1 ноября.

«Он [Трамп] встретится с председателем Си в Корее. Я думаю, что эта встреча все еще состоится», — добавил глава Минфина.

Пекин назвал заявление США о пошлинах примером «двойных стандартов»
Политика
Дональд Трамп

Лидеры планировали переговорить во время саммита АТЭС в Южной Корее, который пройдет с 31 октября по 1 ноября. Однако после решения Пекина ввести экспортный контроль в отношении технологий, связанных с редкоземельными металлами, глава Белого дома назвал этот шаг «очень враждебным» и заявил, что для его встречи с Си «теперь, похоже, нет никаких оснований».

Позднее Трамп анонсировал дополнительные 100-процентные пошлины в отношении Китая сверх тех, которые действуют сейчас. Кроме того, с 1 ноября Соединенные Штаты намерены ввести экспортный контроль для любого критически важного программного обеспечения.

На следующий день американский лидер призвал «не беспокоиться о Китае». «Высоко уважаемый Президент [Китая] Си [Цзиньпин] просто пережил трудный момент. Он не хочет депрессии для своей страны, как и я», — заявил Трамп. Вашингтон хочет помочь Пекину, а не навредить, заверил глава Белого дома.

Елена Чернышова
Скотт Бессент Дональд Трамп Си Цзиньпин Южная Корея АТЭС пошлины
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Цзиньпин Си фото
Цзиньпин Си
политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
