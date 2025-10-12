Пекин назвал заявление США о пошлинах примером «двойных стандартов»

Пекин назвал пошлины США типичным примером "двойных стандартов" . Минкоммерции Китая подчеркнуло, что примет решительные контрмеры для защиты своих интересов

Дональд Трамп (Фото: CNP/AdMedia / Global Look Press)

Министерство коммерции Китая резко отреагировало на новые американские пошлины и назвало их типичным примером «двойных стандартов».

Эскалация началась после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительных пошлин в размере 100% на товары из Китая с 1 ноября. Кроме того, США с той же даты введут экспортные ограничения на «критически важное программное обеспечение».

Решение стало реакцией на объявленные Пекином 9 октября новые ограничения на экспорт редкоземельных металлов.По данным агентства Bloomberg, Китай намерен усилить свои позиции в торговой войне в преддверии встречи между Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

«В течение долгого времени США преувеличивали концепцию национальной безопасности, злоупотребляли экспортным контролем, предпринимали дискриминационные действия в отношении Китая», — говорится в сообщении.

В частности, Вашингтон вводил односторонние меры юрисдикции в отношении различных товаров, включая полупроводниковое оборудование и чипы, подчеркнули в министерстве.

Пекин отметил масштабные различия в торговых ограничениях: американский список контролируемых товаров (CCL) охватывает более 3000 наименований, тогда как китайский список экспортного контроля товаров двойного назначения включает только около 900 позиций.

«Умышленные угрозы высоких тарифов — не самый правильный способ ладить с Китаем. Позиция Китая по торговой войне последовательна: мы этого не хотим, но и не боимся», — добавили в министерстве.

Китай решил подготовить соответствующий ответ США. В частности, в ответ на американские портовые сборы для китайских судов, которые вступят в силу 14 октября, Китай объявил о введении аналогичных мер для американских судов. В ведомстве считают, что практика США грубо нарушает «принцип равноправия и взаимной выгоды китайско-американских отношений».

США готовы к торговой войне с Китаем, если возникнет такая необходимость, ранее заявил торговый представитель США Джеймисон Грир.