 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Торговая война США⁠,
0

Пекин назвал заявление США о пошлинах примером «двойных стандартов»

Китай заявил о необходимости принять контрмеры из-за заявлений США
Сюжет
Торговая война США
Пекин назвал пошлины США типичным примером "двойных стандартов" . Минкоммерции Китая подчеркнуло, что примет решительные контрмеры для защиты своих интересов
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: CNP/AdMedia / Global Look Press)

Министерство коммерции Китая резко отреагировало на новые американские пошлины и назвало их типичным примером «двойных стандартов».

Эскалация началась после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительных пошлин в размере 100% на товары из Китая с 1 ноября. Кроме того, США с той же даты введут экспортные ограничения на «критически важное программное обеспечение».

Решение стало реакцией на объявленные Пекином 9 октября новые ограничения на экспорт редкоземельных металлов.По данным агентства Bloomberg, Китай намерен усилить свои позиции в торговой войне в преддверии встречи между Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

«В течение долгого времени США преувеличивали концепцию национальной безопасности, злоупотребляли экспортным контролем, предпринимали дискриминационные действия в отношении Китая», — говорится в сообщении.

В частности, Вашингтон вводил односторонние меры юрисдикции в отношении различных товаров, включая полупроводниковое оборудование и чипы, подчеркнули в министерстве.

Трамп допустил ограничение поставок в КНР не только ПО
Политика
Фото:Дональд Трамп (Anna Moneymaker / Getty Images)

Пекин отметил масштабные различия в торговых ограничениях: американский список контролируемых товаров (CCL) охватывает более 3000 наименований, тогда как китайский список экспортного контроля товаров двойного назначения включает только около 900 позиций.

«Умышленные угрозы высоких тарифов — не самый правильный способ ладить с Китаем. Позиция Китая по торговой войне последовательна: мы этого не хотим, но и не боимся», — добавили в министерстве.

Китай решил подготовить соответствующий ответ США. В частности, в ответ на американские портовые сборы для китайских судов, которые вступят в силу 14 октября, Китай объявил о введении аналогичных мер для американских судов. В ведомстве считают, что практика США грубо нарушает «принцип равноправия и взаимной выгоды китайско-американских отношений».

США готовы к торговой войне с Китаем, если возникнет такая необходимость, ранее заявил торговый представитель США Джеймисон Грир.

Читайте РБК в Telegram.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Китай пошлины США
Материалы по теме
Трамп заявил, что не отменял встречу с главой КНР после анонса пошлин
Политика
США в ноябре введут 100%-е пошлины на товары из КНР сверх текущего уровня
Экономика
Трамп пригрозил Китаю повышением пошлин из-за редкоземельных металлов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
Пожар в здании в Дагестане распространился на площадь 1,8 тыс. кв м Общество, 08:00
Пожизненно осужденный за четыре убийства попросил колонию ближе к семье Общество, 07:57
Песков предостерег Молдавию от повторения ошибок «одного государства» Политика, 07:51
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
За ночь над российскими регионами сбили 32 беспилотника Политика, 07:24
Консул рассказал о вооруженной охране call-центра невольников в Мьянме Общество, 07:07
Пекин назвал заявление США о пошлинах примером «двойных стандартов» Политика, 06:56
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Geo сообщил о захвате Пакистаном 19 пограничных афганских пунктов Политика, 06:34
Бывший спикер парламента Сейшел победил во втором туре выборов президента Политика, 06:23
Уиткофф посетил Газу для проверки соблюдения Израилем режима перемирия Политика, 05:51
Иран заморозил соглашение с МАГАТЭ и прекратил диалог с «евротройкой» Политика, 05:36
Власти Теннесси сообщили о 16 погибших после взрыва на заводе Общество, 05:14
Главного судебного пристава Курганской области арестовали за растрату Политика, 04:55
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52