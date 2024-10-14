В Мали погиб командир штурмового отряда ЧВК «Вагнер» с позывным Майкл

Бой с его участием произошел 12 октября: штурмовой отряд под командованием Майкла столкнулся с боевиками. Исламистов окружили и разгромили, но командир отряда погиб

В Мали погиб командир 9-го штурмового отряда ЧВК «Вагнер» Михаил Приходько (позывной «Майкл»), об этом сообщается в близком к ЧВК телеграм-канале «Разгрузка Вагнера».

Пресс-служба покойного основателя ЧВК Евгения Пригожина заявляла, что канал «Разгрузка Вагнера» используют для коммуникации командиры ЧВК.

Приходько получил смертельные ранения 12 октября во время выполнения боевого задания.

«В тот день маневренная группа 9 ШО, выполняя боевую задачу, столкнулась с превосходящими силами террористов. «Майкл» принял решение о незамедлительном выдвижении в район боевых действий группы быстрого реагирования и лично возглавил ее», — говорится в сообщении.

Благодаря действиям командира удалось не допустить прорыва «боевиков» из окружения. В итоге был нанесен удар «по скоплению исламистов с использованием артиллерийских и авиационных средств поражения, что привело к их полному уничтожению».

Приходько, как утверждают в ЧВК, лично уничтожил восемь боевиков. Он будет награжден звездой Героя ЧВК «Вагнер» посмертно.

Бойцы ЧВК «Вагнер» обеспечивали безопасность разных структур и месторождений в Мали и других африканских странах в течение нескольких лет, а также принимали участие в конфликте на Украине. Несмотря на попытку мятежа Евгения Пригожина в 2023 году, специалисты компании продолжили работу в Африке. Глава МИД России Сергей Лавров объяснял, что власти Мали установили официальные контакты с Москвой, поэтому российские инструкторы продолжили там работать.

В конце июля стало известно о крупном боестолкновении с участием бойцов «Вагнера» и повстанцев туарегов в Мали. В ЧВК подтвердили гибель своих бойцов во время боев с исламистами. По сообщению группы, бойцы 13-го штурмового отряда ЧВК под руководством командира Сергея Шевченко (позывной «Пруд») и военнослужащие FAMа (Вооруженных сил Мали) на протяжении пяти дней — с 22 по 27 июля — вели ожесточенные бои с боевиками. Туареги утверждали, что в ходе боев погибли 84 бойца ЧВК «Вагнер» и 47 солдат правительственных войск, «Вагнер» и малийская сторона официально свои потери не раскрывали. 9 октября глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов и «Разгрузка Вагнера» сообщили, что тела погибших бойцов удалось вернуть на родину.