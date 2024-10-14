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Военная операция на Украине ,  
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Суд в Москве заочно приговорил украинскую телеведущую Соколову к 8 годам

В Москве украинскую телеведущую Соколову заочно приговорили к 8 годам колонии
Сюжет
Военная операция на Украине
Соколову заочно приговорили к восьми годам из-за призывов убивать россиян в эфире телеканала NTA. Решение суда пока не вступило в силу
Янина Соколова
Янина Соколова (Фото: Игорь Романов / Wikipedia)

Суд в Москве заочно приговорил украинскую телеведущую Янину Соколову к восьми годам колонии по делу о возбуждении ненависти и вражды, сообщила столичная прокуратура в телеграм-канале.

Соколову признали виновной по п. «а» ч. 2 ст. 282 Уголовного кодекса (публичные действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности, совершенные публично, с использованием сети Интернет, с угрозой применения насилия).

Суд также лишил Соколову права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в течение трех лет после отбытия основного наказания. Приговор в силу пока не вступил.

МВД объявило в розыск украинскую телеведущую Янину Соколову
Политика
Фото:Янина Соколова / YouTube

Следственный комитет в августе 2022 года поручил возбудить в отношении Соколовой дело из-за ее призывов «убивать русских людей». Через год МВД объявило Соколову в розыск.

Журналистка ведет программу «Рандеву» на украинском «5 канале», а также проекты «Вечер с Яниной Соколовой» и «Стыдно!» на видеохостинге YouTube.

В начале августа суд в Москве заочно арестовал другую украинскую журналистку — 53-летнюю Янину Соколовскую по делу о «фейках» про российскую армию (ч. 2 ст. 207.3 УК).

По версии следствия, журналистка с марта по май 2022 года публиковала посты в своем телеграм-канале, которые содержали «ложную информацию» о действиях российской армии в ходе военной операции на Украине, ее объявили в розыск. В октябре она находилась в ЕС.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
телеведущая приговор Москва Украина
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Журналистку Соколовскую объявили в розыск после ее отъезда в Эстонию
Политика
Суд в Москве заочно арестовал украинскую журналистку Янину Соколовскую
Политика
МВД объявило в розыск украинскую телеведущую Янину Соколову
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