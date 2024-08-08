Суд заочно арестовал украинскую журналистку Янину Соколовскую по делу о «фейках» про армию России. Дело возбудили в июле 2023-го, Shot писал об обысках в ее квартире в Москве. После начала военной операции она уехала в Европу

Янина Соколовская (Фото: Wikimedia Commons)

Суд в Москве заочно арестовал украинскую журналистку Янину Соколовскую по делу о «фейках» про российскую армию, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

53-летней Соколовской вменяют ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России, совершенное по мотивам политической ненависти), ей грозит до десяти лет заключения с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

По версии следствия, журналистка с марта по май 2022 года публиковала посты в своем телеграм-канале, которые содержали «ложную информацию» о действиях российской армии в ходе военной операции на Украине. «Обвиняемая от органов предварительного расследования скрылась и объявлена в розыск. Расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре», — добавили в надзорном ведомстве.

Дело в отношении Соколовской возбудили в июле 2023 года. Телеграм-канал Shot писал об обысках в ее квартире в Москве.

Соколовская родилась в 1971 году в Киеве. Она работала корреспондентом в украинских «Известиях» и «Коммерсанте», писала материалы для «РИА Новости Украина», была участницей общественно-политических программ на «России» и «Первом канале». После начала военной операции на Украине журналистка уехала в Европу и живет там со своей семьей.