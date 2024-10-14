Российские военные взяли под контроль Левадное в Запорожской области

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В Запорожской области российские военные взяли под контроль населенный пункт Левадное. Об этом сообщили в Минобороны.

«Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Левадное Запорожской области и заняли более выгодные рубежи», — говорится в сообщении.

Левадное находится между городом Гуляйполе и поселком Великая Новоселка. К югу от села расположено село Степовое, о взятии которого Минобороны России отчиталось 1 июля.

Из сводки Минобороны также следует, что за прошедшие сутки бойцы группировки «Восток» поразили живую силу и технику трех бригад ВСУ в районах Доброволья (ДНР) и Темировки (Запорожская область). «Потери противника составили до 120 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля, 155 мм самоходные артиллерийские установки «Богдана», а также Caesar производства Франции», — уточнили в министерстве.

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