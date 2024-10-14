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Политика ,  
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В Германии обнаружили российского велосипедиста на военном объекте

Российский велосипедист проехал шлагбаумы и предупреждающие знаки, после чего попал на военный объект, где тренируются служащие армии Германии. Полиция не исключила, что тот пытался шпионить, но не стала задерживать мужчину
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

На территории армейского центра боевой подготовки в немецком городе Гарделеген задержали гражданина России, который заехал туда на велосипеде, пишет Business Insider Deutschland.

Площадь военного объекта — 23 тыс. гектаров. Территория не огорожена, однако по периметру расставлены шлагбаумы и предупреждающие знаки. Велосипедист объяснил сотрудникам полиции, что случайно оказался на этой территории, его отпустили. Нельзя исключать, что он был шпионом, предупредила военная полиция.

«Подтверждаем инцидент, произошедший 10 октября 2024 года на территории Центра боевой подготовки армии. Инцидент показал, что наши меры безопасности в центре боевой подготовки работают», — сообщили изданию в бундесвере.

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Армейский центр боевой подготовки в Гарделегене расположен в федеральной земле Саксония-Анхальт, он является наиболее современным учебным центром своего рода для вооруженных сил в Европе. Инфраструктура центра позволяет отслеживать перемещения военнослужащих через компьютер в режиме реального времени. Особенностью центра является полигон и расположенный на нем макет города Шнеггерсбург для отработки действий военных. Там расположены более 550 зданий, река, канализационная система и другие объекты.

Business Insider Deutschland пишет, что на этой базе отрабатывают ответные действия на случай войны с Россией.

Весной в Германии обвинили служащего бундесвера Томаса Х. в работе на российскую разведку и разглашении служебной тайны. Он служил в федеральном ведомстве вооружений, информационных технологий и применения бундесвера, среди прочего оно занимается закупками систем радиоэлектронной борьбы. По данным немецкой Генпрокуратуры, он несколько раз обращался в посольства России в Бонне и Берлине с предложением о сотрудничестве, а один раз передал разведке России сведения, полученные в ходе службы.

Российские власти отвергают планы войны с НАТО, президент Владимир Путин характеризует подобные опасения так: «Это чушь, понимаете, бред собачий <...> пугалки для бюргеров».

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