Фигурантами дела экс-мэра Сочи стали врач, учительница и юрист
В уголовном деле о растрате в особо крупном размере против бывшего сочинского мэра Алексея Копайгородского фигурируют врач, учительница, юрист и жена политика, сообщают «Коммерсантъ» и ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Копайгородского подозревают в хищении двух земельных участков площадью 787 кв. м каждый. МВД полагает, что тот хотел расширить границы владения своего дома в Хостинском районе Сочи и в 2022-2024 годах привлек для этого своих подчиненных.
Следствие предположило, что сначала планировалось провести аукцион по продаже земли, который бы выиграла супруга мэра Янина Копайгородская, но из-за неопределенности результатов от такого сценария отказались. В результате участки передали в аренду на шестилетний срок двух жительницам Сочи: врачу-терапевту поликлиники № 1 Любаве Казаковой и учительнице английского языка местной гимназии Елене Рассадиной. Обе женщины имели право первоочередного получения земли для возведения жилья, поскольку были в льготной категории граждан.
Прошлой осенью и весной этого года врач-терапевт и учительница приобрели участки за 2,5% от кадастровой стоимости, за 46,8 тыс. руб. каждая, и передали их Полине Чернышенко — юристу семьи Копайгородских, сказано в материалах дела. В январе она продала один из участков супруге мэра. Таким образом, Копайгородский похитил имущество города Сочи и причинил бюджету ущерб на 3,7 млн руб., «используя свое служебное положение, совместно с неустановленными лицами», утверждает следствие. Кадастровая стоимость каждого участка составляла около 1,8 млн руб.
Защита бывшего мэра заявляет об отсутствии события преступления и требует прекратить дело. Адвокаты подчеркивают, что Копайгородский не получил «никакой личной выгоды» от сделок с землей: из двух участков его супруга купила только один по рыночной стоимости, а затем землю вместе с построенным на нем домом подарили благотворительному фонду «Мир детства» для организации детского отдыха.
Участки у врача-терапевта и учительницы приобрели по цене, многократно выше их кадастровой стоимости, — за 4,5 и 5 млн руб., подчеркнула адвокат Ирина Федорова. Она также обратила внимание, что обе женщины не отрицали планы заработать на перепродаже участков и добавила: «Каких-либо нормативно-правовых актов, запрещающих членам семьи должностных лиц приобретать по возмездному договору земельные участки за денежные средства в сумме, превышающей кадастровую стоимость, следствием не предоставлено».
Супруга экс-мэра, Янина Копайгородская, сейчас служит старшим офицером штаба бригады боевого управления «Князь Владимир». Она обратилась к главе СК Александру Бастрыкину и попросила разобраться в деле, защитив «семью от незаконного преследования». Жена политика, врач, учительница, юрист проходят как свидетельницы.
Алексей Копайгородский родился в 1985 году в Краснодаре, ему 39 лет. В 2008 году получил специальность «комплексная защита объектов информатизации» в Краснодарском высшем военном училище имени генерала армии С.М. Штеменко. В 2012 году также окончил Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний по специальности «Юриспруденция». Обучался в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Государственное и муниципальное управление». Имеет степень кандидата педагогических наук.
В 2003–2013-м служил в Вооруженных силах России, затем в 2014 году перешел на работу в администрацию Краснодарского края, где до 2019-го занимал ряд должностей, в частности вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В 2019 году возглавил администрацию Сочи, а в мае 2022-го подал в отставку.
В сентябре 2022 года стало известно, что Копайгородский отправился добровольцем на военную операцию. Его задержали в Луганске, а арестовали 25 сентября. Политику грозит лишение свободы до десяти лет по ч. 4 ст. 160 УК.
Сочи возглавил бывший вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин.
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