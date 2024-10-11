Главу швейной фабрики арестовали по делу о взятке чиновнику Минобороны

Гендиректора Княгинской швейной фабрики арестовали по делу о коррупции при исполнении госконтракта. Его заподозрили в даче взятки в 4 млн руб. экс-главе вещевого управления Минобороны. Фабрика выпускает форменные головные уборы

Александр Свистунов (Фото: Княгининская швейная фабрика)

Дело о взятке в особо крупном размере возбудили в отношении генерального директора АО «Княгинская швейная фабрика» Александра Свистунова, сообщили РБК в пресс-службе Следственного комитета (СК).

Его подозревают в даче взятки в рамках исполнения госконтракта с Минобороны. По версии следствия, в 2017-м Свистунов передал начальнику вещевого управления ведомства Владимиру Демчику 4 млн руб., чтобы предприятие Свистунова стало соисполнителем по госконтрактам на общую сумму в 574 млн руб.

235-й гарнизонный военный суд заключил подозреваемого под стражу, ему вменяют ч. 5 ст. 291 УК (дача взятки). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до 15 лет.

Демчику, в свою очередь, предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), ему также грозит до 15 лет лишения свободы. Как отметили в СК, ранее начальник вещевого управления Минобороны уже привлекался к уголовной ответственности.

РБК направил запрос в АО «Княгинская швейная фабрика».

Княгинская швейная фабрика расположена в Нижегородской области, основной вид выпускаемой продукции — форменные головные уборы. Александр Свистунов возглавлял предприятие с 2016 года.

Накануне суд оштрафовал на 2,5 млн руб. бывшего начальника одного из отделов Главного управления связи (ГУС) Минобороны Сергея Слюсаря. Его признали виновным в получении взятки в виде электросамоката, квадрокоптера и телевизора от руководства ОАО «Пермский телефонный завод «Телта». Гендиректору Алексею Высокову и главному бухгалтеру предприятия Елене Гришиной вменили статью о мошенничестве и даче взятки в особо крупном размере, они оштрафованы на аналогичную сумму. Следствие считает, что «Телта» исполняла госконтракты с Минобороны на поставку средств связи по завышенной цене.