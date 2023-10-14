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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В Тель-Авиве прозвучали сигналы тревоги после запуска ракет из Газы

ХАМАС обстрелял из ракет Тель-Авив и Ашкелон, там включена воздушная тревога
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
ХАМАС обстрелял Тель-Авив, Ашкелон и Сдерот, некоторые ракеты удалось перехватить. Израильская армия утром отчиталась о ликвидации главы воздушных сил группировки, который был одним из главных руководителей нападения
Тель-Авив, Израиль
Тель-Авив, Израиль (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Из сектора Газа запустили ракеты по югу Израиля, часть из них перехвачена, передала Al Jazeera. По сведениям Times of Israel, в Ашкелоне и Тель-Авиве включили сирены воздушной тревоги; сирены включены и в Сдероте, пишет CNN.

О запуске ракет объявило военное крыло палестинской группировки ХАМАС «Бригады Аль-Кассима» в телеграм-канале. Этим утром оно также сообщало об ударах по Сдероту и военным в Джафар-Ааме.

Израильская медслужба «Маген Давид Адом» пока не располагает данными о пострадавших.

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Израиль ранее утром отчитался об авиаударах по целям в разных районах сектора Газа. В ходе одного из них, нанесенного по оперативному штабу палестинской группировки, был ликвидирован глава воздушных сил палестинской группировки ХАМАС Мерад Абу Мерад, сообщила ЦАХАЛ. Он был одним из основных руководителей нападения на Израиль неделю назад, 7 октября, пояснили в армии.

ЦАХАЛ открыла два маршрута для безопасной эвакуации из северной части сектора Газа, они будут действовать до 16:00 (время совпадает с мск). Уведомление о необходимости эвакуации вызвало критику в адрес Израиля со стороны ООН, Палестинского Красного Полумесяца и ВОЗ, израильские власти отвергают претензии.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Ашкелон Тель-Авив Израиль ХАМАС сектор Газа ракетный удар
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