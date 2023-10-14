 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

Пентагон опроверг осведомленность США о подготовке ХАМАС к атаке Израиля

Глава Пентагона опроверг осведомленность США о подготовке ХАМАС к атаке Израиля
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
США, если бы располагали данными о готовящемся нападении, поделились бы этой информацией, сказал глава Пентагона. CNN сообщал, что у разведки были сведения о рисках эскалации арабо-израильского конфликта
Министры обороны США и Израиля Ллойд Остин и Йоав Галант
Министры обороны США и Израиля Ллойд Остин и Йоав Галант

США не располагали разведданными с предупреждениями о возможной атаке ХАМАС на Израиль, заявил глава Пентагона Ллойд Остин, передает Fox News. Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон обладал информацией о риске подобного развития событий.

«Что я могу вам сказать, так это то, что если бы мы знали или если бы нам стало известно о готовящемся нападении на союзника, мы бы четко проинформировали этого союзника», — сказал Остин.

Как передавал CNN, разведка США подготовила несколько оценок, в том числе на основе разведданных Израиля, согласно которым риск эскалации ситуации был. В первой оценке, от 28 сентября, говорилось, что ХАМАС готовится усилить ракетные обстрелы через границу. Во второй, от 5 октября, ЦРУ в целом предупредило о растущей возможности насилия со стороны ХАМАС. На следующий день было распространено сообщение о необычной активности группировки, что уже указывало на близость нападения. Война началась 7 октября.

В оценках не было деталей или намеков на то, что атака будет масштабной, отметили источники телеканала. Также неясно, получил ли Израиль данные оценки.

Провал разведки уже не раз называли в качестве одной из причин, по которым стало возможно нападение ХАМАС на Израиль. The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что данных о его подготовке не было ни у западных спецслужб, ни у израильских, хотя они, а также египетские, тщательно отслеживают деятельность ХАМАС. Атака была «полной тактической неожиданностью», отмечали собеседники газеты.

Источник Reuters, близкий к ХАМАС, отмечал, что группировка старалась ввести Израиль в заблуждение, демонстрируя, что не она не желает масштабной конфронтации, а сосредоточена на экономических проблемах. 

Читайте на РБК Pro
Как не попасть в ловушку мошенников при покупке готового бизнеса
«Этот, как его там»: как научиться лучше запоминать чужие имена
Сколько на самом деле стоит «зеленая» энергия — The Economist
Как генетика определяет характер

Кроме того, заявил собеседник агентства, ХАМАС старался избежать утечек информации о нападении, ведь разведка Израиля тщательно отслеживала действия движения. Для этого оставались в неведении о будущем нападении многие лидеры ХАМАС, а тренировавшиеся бойцы не знали целей учений.

В армии обороны Израиля признали, что 7 октября не справились с задачей по обеспечению безопасности граждан, и по этому поводу в дальнейшем проведут расследование.

Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
ХАМАС Израиль Пентагон Ллойд Остин разведка
Материалы по теме
Разведка США оценила перспективы вступления «Хезболлы» в войну с Израилем
Политика
Разведка США узнала, что Иран был удивлен атакой на Израиль
Политика
Израиль попросил у США помощи с «Железным куполом» и разведкой
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 102,55 (-0,48) Инвестиции, 13 окт, 16:15 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 97,31 (+0,31) Инвестиции, 13 окт, 16:15
Комплекс Байконура, с которого стартовал Гагарин, станет музеем Общество, 06:44
NBC сообщил о планах атак ХАМАС на школы в приграничных районах Израиля Политика, 06:27
ООН заявила о десятках тысяч беженцев после призыва к эвакуации из Газы Политика, 06:05
Пентагон опроверг осведомленность США о подготовке ХАМАС к атаке Израиля Политика, 05:40
Росавиация назвала число прибывших в Россию из Израиля с начала недели Политика, 05:25
Как выйти на маркетплейс: пошаговая инструкция для предпринимателей РБК и Яндекс Маркет, 05:23
Против бывшего мундепа Горинова возбудило дело об оправдании терроризма Политика, 05:11
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Байден сравнил бойцов ХАМАС с террористами «Аль-Каиды» Политика, 04:55
Чем заменить кино и сериалы ушедших западных компаний РБК и Триколор, 04:51
Минздрав назвал, какие организации смогут одобрять смену пола у детей Общество, 04:39
Республиканцы выдвинули спикером в конгресс противника помощи Украине Политика, 04:20
Небензя предупредил о риске полномасштабной войны на Ближнем Востоке Политика, 03:59
Politico узнала сроки начала обучения украинских пилотов на F-16 Политика, 03:43
Силы ПВО перехватили три «неопознанные цели» над севером Израиля Политика, 03:19