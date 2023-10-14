Пентагон опроверг осведомленность США о подготовке ХАМАС к атаке Израиля
США не располагали разведданными с предупреждениями о возможной атаке ХАМАС на Израиль, заявил глава Пентагона Ллойд Остин, передает Fox News. Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон обладал информацией о риске подобного развития событий.
«Что я могу вам сказать, так это то, что если бы мы знали или если бы нам стало известно о готовящемся нападении на союзника, мы бы четко проинформировали этого союзника», — сказал Остин.
Как передавал CNN, разведка США подготовила несколько оценок, в том числе на основе разведданных Израиля, согласно которым риск эскалации ситуации был. В первой оценке, от 28 сентября, говорилось, что ХАМАС готовится усилить ракетные обстрелы через границу. Во второй, от 5 октября, ЦРУ в целом предупредило о растущей возможности насилия со стороны ХАМАС. На следующий день было распространено сообщение о необычной активности группировки, что уже указывало на близость нападения. Война началась 7 октября.
В оценках не было деталей или намеков на то, что атака будет масштабной, отметили источники телеканала. Также неясно, получил ли Израиль данные оценки.
Провал разведки уже не раз называли в качестве одной из причин, по которым стало возможно нападение ХАМАС на Израиль. The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что данных о его подготовке не было ни у западных спецслужб, ни у израильских, хотя они, а также египетские, тщательно отслеживают деятельность ХАМАС. Атака была «полной тактической неожиданностью», отмечали собеседники газеты.
Источник Reuters, близкий к ХАМАС, отмечал, что группировка старалась ввести Израиль в заблуждение, демонстрируя, что не она не желает масштабной конфронтации, а сосредоточена на экономических проблемах.
Кроме того, заявил собеседник агентства, ХАМАС старался избежать утечек информации о нападении, ведь разведка Израиля тщательно отслеживала действия движения. Для этого оставались в неведении о будущем нападении многие лидеры ХАМАС, а тренировавшиеся бойцы не знали целей учений.
В армии обороны Израиля признали, что 7 октября не справились с задачей по обеспечению безопасности граждан, и по этому поводу в дальнейшем проведут расследование.
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