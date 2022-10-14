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Путин назвал ошибкой выбор Германии в пользу НАТО, а не своего народа

Путин: Германия сделала выбор в пользу интересов НАТО, а не своего народа, это ошибка
По словам президента, страны выбирают, что для них важнее: союзнические обязательства или национальные интересы. Германия решила, что для нее важнее обязательства перед НАТО, чем потребности собственных граждан

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Германия совершила ошибку, поставив «во главу угла» в своей политике союзнические обязательства перед НАТО, а не интересы собственного народа, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, за ошибку расплачиваются бизнес, экономика и граждане.

«Это выбор людей, которые легитимным образом пришли к власти в той или иной стране, в данном случае в Германии. Они должны сами определить, что для них важнее: выполнение каких-то союзнических обязательств — так, как они это видят, — или обеспечение интересов своего собственного народа, своих национальных интересов», — объяснил Путин.

По его словам, с интересами Германии, в свою очередь, «мало кто считается, иначе не подрывали бы «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Ранее он обвинял в диверсиях на газопроводах «англосаксов».

Западные страны, в том числе Германия, ввели против Москвы санкции из-за военной операции на Украине. Российские власти не раз говорили, что ограничения наносят больший ущерб экономикам стран, которые их вводят, чем России.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает санкции эффективными, хотя и признает, что германская экономика от них тоже страдает. Глава МИД Германии Анналена Бербок подчеркивала, что Берлин не отменит санкции, даже если протесты против роста цен на энергоносители накалятся. «Мы поддерживаем вас и будем поддерживать столько, сколько потребуется, независимо от того, что думает немецкий электорат», — заявила она. Глава МИД России Сергей Лавров назвал эти слова Бербок «фантастическим признанием».

ФРГ также поставляет Киеву оружие для использования в конфликте против России. Москва осуждает такие действия и считает, что они направлены на затягивание военных действий.

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