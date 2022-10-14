Турчак заявил о сдерживании попыток ВСУ прорвать оборону в Херсоне

Ранее местные власти сообщили, что российские войска в регионе готовы перейти в наступление. Секретарь генсовета «Единой России» призвал местных жителей покинуть регион, чтобы минимизировать потери среди мирного населения

Российские военные сдерживают попытки ВСУ прорвать оборону на правом берегу Днепра в Херсонской области, заявил в своем телеграм-канале первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Существует и угроза затопления территории», — добавил он (по словам замглавы областной администрации Кирилла Стремоусова, ВСУ планируют устроить прорыв на Каховской ГЭС). Турчак призвал местное население на время выехать из региона, чтобы в случае боев не погибли мирные жители.

Ранее в пятницу врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские вооруженные силы отражают все атаки украинских войск на херсонском направлении и готовы идти в наступление, передает «РИА Новости».

Местные власти говорят, что обстрелы городов участились после присоединения Херсонской области к России. Стремоусов призвал местных жителей выехать в соседние регионы «во время зачистки территории» от украинских военнослужащих, чтобы не было жертв среди мирного населения. При этом строгую рекомендацию покидать регион Сальдо исключил, решение уехать должно быть добровольным.