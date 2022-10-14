Лукашенко назвал «главного инициатора» применения ядерного оружия

Лукашенко призвал США «не поддаваться на уловку» со стороны Польши и «не плясать под дудку обезумевших политиков». Что касается России, то ее власти «никогда не ставили цель применить ядерное оружие в Украине», заявил он

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Польша провоцирует США на действия относительно ядерного оружия, заявил телеканалу NBC президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фрагмент интервью опубликовал телеграм-канал «Пул первого».

«Вы знаете, главный инициатор, который делает ставку на применение ядерного оружия... Не догадываетесь, кто? Я вам скажу. Польша. Она провоцирует вас — США — на какие-то телодвижения в плане ядерного оружия», — сказал Лукашенко.

Он призвал США «не поддаваться на эту уловку», отметив, что такой «крупной технологической стране» не нужно «плясать под дудку обезумевших политиков».

«Есть ядерное оружие — пусть оно находится на складах там, где оно есть. Потому что если только двинется ядерное оружие, допустим, в Польшу — цепная реакция. С другой стороны последуют ответные шаги. Поэтому не надо на это идти. Надо успокоиться и сесть за стол переговоров», — заявил президент Белоруссии.

Лукашенко также спросили, высока ли вероятность, что президент России Владимир Путин применит ядерное оружие. На это Лукашенко отметил, что Россия «четко обозначила свою позицию», предупредив о готовности использовать все виды вооружения именно в случае «нападения на ее территорию». «Никогда, в том числе и президент Путин, и руководство России, не ставили перед собой цель применить ядерное оружие в Украине: такой необходимости нет», — заявил президент Белоруссии.

Продолжая свой ответ, он напомнил, что после взрыва на Крымском мосту Россия нанесла массированные ракетные удары по объектам инфраструктуры на Украине. «Вы заметили, что это сила и очень приличная. Но это еще не все. Россия обладает, это я точно знаю, самыми современнейшими видами орудия. И не надо ядерное оружие — Россия справится без ядерного оружия», — сказал президент Белоруссии.

Однако тему ядерного оружия начали обсуждать уже и представители ядерных держав, в том числе Великобритании и Франции, однако «ни в коем случае даже разговаривать об этом нельзя», отметил Лукашенко. По его словам, если ядерное оружие будет использовано, это будет «конец планеты» и вызовет «цепную реакцию». «В России это понимают. Никто, еще раз подчеркиваю, я это точно знаю по президенту Путину, никто не ставит так вопрос и не ставит своей целью применить ядерное оружие. Нужно искать пути мирного решения этого конфликта», — заключил президент Белоруссии.

Тему возможного применения ядерного оружия со стороны России западные страны начали обсуждать после слов Путина. В обращении к россиянам 21 сентября он заявил, что Запад подталкивает Украину к переносу боев на территорию России и уже пустил в ход «ядерный шантаж». Тогда президент подчеркнул, что в случае угрозы для территориальной целостности страны Москва использует все имеющиеся у нее вооружения и «это не блеф».

В российском МИДе после слов Путина заявили, что Россия «никому применением ядерного оружия не угрожает». Как напомнили в ведомстве, случаи, когда страна может применить ядерное оружие, прописаны в Основах государственной политики в области ядерного сдерживания и предполагают угрозу стране или ее союзникам.