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Зеленский назвал ситуацию с Крымом и Донбассом шоковой терапией
По словам главы государства, шоковой терапией были новости о числе жертв, обстрелов и захваченных населенных пунктах. Но после нескольких лет войны граждане Украины стали сильнее
Владимир Зеленский (Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе поездки в Донецкую область и посещения штаба Операции объединенных сил (ООС) назвал ситуацию с Крымом и Донбассом шоковой терапией. Об этом сообщается на его сайте.

«Ленты ужасных новостей с количеством жертв, обстрелов, захваченных населенных пунктов — это все была действительно шоковая терапия», — цитируют украинского лидера на сайте.

По словам Зеленского, к началу войны в Донбассе жители Украины ошибочно чувствовали себя в безопасности. Он также выразил сожаление, что за то, чтобы осознать масштаб катастрофы, государству пришлось заплатить жизнями тысяч людей и контролем над частью территорий. Зеленский отметил, что после нескольких лет войны Украина стала намного сильнее.

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Зеленский назвал встречу с Путиным условием прекращения войны в Донбассе

На прошлой неделе лидер Украины заявил, что не готов дать автономию Донбассу. Он пояснял, что текст законопроекта об особом статусе региона не будет содержать положений об автономии. Во время встречи с журналистами Зеленский говорил, что для прекращения войны в Донбассе необходима его встреча с российским президентом Владимиром Путиным. Однако пока такие переговоры не планируются, и поэтому вопрос урегулирования конфликта на востоке Украины должен решаться на переговорах в «нормандском формате».

1 октября все участники контактной группы подписали «формулу Штайнмайера», которая описывает процесс ввода закона об особом статусе Донбасса. Она предполагает, что до выборов в самопровозглашенных республиках закон об особом статусе Донецка и Луганска будет действовать на временной основе, а после голосования и его признания ОБСЕ обретет окончательную юридическую силу.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Владимир Зеленский, Крым, Донбасс, война
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