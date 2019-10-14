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Крупнейшие президентские гранты получат программисты и «Золотая маска»
Два самых крупных президентских гранта дали на чемпионат по программированию и проведение «Золотой маски». На третьем месте — грант фонду во главе с бывшим ведущим «Музобоза» Иваном Демидовым на поиск молодых талантов в искусстве

Фонд президентских грантов подвел итоги второго за 2019 год конкурса. По его результатам 2,1 тыс организаций получили гранты на общую сумму 4,35 млрд руб. Список победителей был сформирован 14 октября на заседании Координационного комитета конкурса под председательством первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко, передает корреспондент РБК.

Самая крупная сумма — более 75 млн руб. — на этот раз досталась Фонду развития физтех-школ из Подмосковья на проведение Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC, подсчитал РБК. На втором месте — получившая самый большой грант два года назад НКО «Золотая маска». Организации выделили 50 млн руб. на проведение одноименного театрального фестиваля. «Золотая маска» получила уже третий грант в 50 млн с момента создания фонда президентских грантов.

Третий по размеру грант — 29,5 млн руб — достался «Фонду развития современного искусства» на поиск и поддержку молодых талантов в области искусства. Председатель президиума фонда телеведущий Иван Демидов, недавно возглавивший парк «Зарядье». Среди членов попечительского совета фонда — режиссер Тимур Бекмамбетов и худрук Театра наций Евгений Миронов. «Фонд развития современного искусства» с 2017 года получает уже четвертый президентский грант. На прошлых этапах полученные фондом суммы не превышали 5,3 млн руб.

На четвертом месте по размеру выделенного гранта — 28,1 млн руб — Фонд сотрудничества с русскоязычной зарубежной прессой (ВАРП), возглавляемый экс-сенатором и бывшим гендиректором ИТАР-ТАСС Виталием Игнатенко. Деньги ему выделены на курсы повышения квалификации работников русскоязычных зарубежных СМИ.

За ним следует «Союз художников России» с 27,4 млн руб на Всероссийский молодежный арт-фестиваль «Молодость России». На шестом месте с 27,3 млн руб московский фонд культурных и образовательных программ «Открытое море». Он получил средства на развитие общественной дипломатии и поддержку соотечественников в рамках проекта «Музыка мира». Фонд планирует организовать концерты симфонической музыки «для широких слоев общества как в городах западной (Берлин и Вена) и восточной Европы (София), так и в России (Курск)».

На благотворительный проект для слепоглухих «Видеть сердцем» фонду памяти преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны выделено 25,4 млн руб. Еще 25,3 млн получила общественная организация инвалидов «Федерация спортивных танцев на колясках» на программу создания системы развития этих танцев в России. Более 21,8 млн руб выделено «Инклюзивному ресурсному центру» в Самарской области на работу Центра развития инклюзии регионов России.

На последнем месте в десятке крупнейших грантов — информационный проект «Агентство социальной информации» с 21,2 млн руб, выделенными на инициативу поддержки некоммерческих организаций «НКО. События. Люди».

Еще 20,3 млн руб выделено «Союзу кинематографистов России», возглавляемому Никитой Михалковым, на продвижение дебютантов.

На этом этапе на президентские гранты претендовали некоммерческие организации из всех регионов страны. Всего поступило 9 тыс заявок от 7,4 тыс некоммерческих организаций, сообщили РБК в Фонде президентских грантов.

Фонд как единый оператор президентских грантов работает с 2017 года. С момента его основания было проведено уже шесть этапа конкурса. На нынешнем этапе распределены гранты на общую сумму 4,7 млрд руб.

Материал дополняется

Авторы: Евгения Кузнецова, Наталья Галимова
При участии: Грант Гетадарян
Теги: Фонд президентских грантов, гранты, «Золотая маска»
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