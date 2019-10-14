Франция вслед за США решила обезопасить своих военных в Сирии

Франция вслед за США решила обезопасить своих военных в Сирии

В ближайшие часы Париж обещает предпринять меры, чтобы обезопасить своих военных на фоне турецкой операции в северных районах Сирии

Франция собирается в ближайшие часы принять меры для обеспечения безопасности своего военного и гражданского персонала в северо-восточной Сирии. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца в ночь на понедельник после экстренного заседания правительства, сообщает Reuters

Какие именно меры предпримет Париж, не уточняется.

Франция, являясь участником международной коалиции, возглавляемой США, которая борется с «Исламским государством» (организация запрещена в России) в регионе, имеет в данном районе свой контингент.

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