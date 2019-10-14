Венгерская оппозиция одержала победу в борьбе за Будапешт

Кандидат от партии Виктора Орбана, правивший венгерской столицей с 2010 года, проиграл выборы мэра. Победивший кандидат уже назвал свою победу «исторической»

Гергель Карачон (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Правящая партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «Фидес» потерпела поражение в воскресенье на муниципальных выборах в Будапеште, свидетельствуют предварительные данные Центризбиркома, сообщает AFP.

Согласно результатам подсчета 82% бюллетеней, единый кандидат от оппозиции Гергель Карачон набирает 51% голосов, в то время как кандидат от правящей партии Иштван Тарлош, который управлял венгерской столицей с 2010 года, набирает около 44%.

«Нечего сказать. Сегодня Будапешт принял это решение и избрал Гергеля Карачона <...> и я поздравляю его», — сказал Тарлош, стоя рядом с Орбаном. «Мы принимаем к сведению этот результат», — сказал Орбан. «Все, что мы можем сказать, это то, что мы готовы сотрудничать в интересах людей, живущих в стране и в Будапеште», приводит слова венгерского премьера Associated Press.

В воскресенье в Венгрии прошли муниципальные выборы. Завоевание столицы было самой амбициозной целью оппонентов премьера Виктора Орбана, чья партия «Фидес» доминирует на венгерской политической арене с 2010 года. На этих выборах оппозиционные партии решили выступить единым фронтом, выдвинув единого кандидата.