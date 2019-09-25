Песков заявил о подготовке визита Путина в Венгрию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о подготовке визита президента России Владимира Путина в Венгрию, передает ТАСС.

«Визит готовится», — сказал глава пресс-службы Кремля.

Как сообщали «РИА Новости» и ТАСС, ранее о том, что президент России посетит Венгрию в октябре, заявил на полях Генеральной Ассамблеи ООН глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

В июле газета Nepszava со ссылкой на источники писала о возможном визите Путина в Будапешт в конце октября. Одной из главных тем для обсуждения должны стать поставки российского газа, рассказали собеседники газеты.

В июне во время Петербургского международного экономического форума министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о необходимости пересмотра европейских санкций в отношении России. В марте Сийярто сообщал, что Венгрия потеряла почти $7 млрд из-за антироссийский санкций.