Венгрия заявила о необходимости пересмотра санкций против России

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о необходимости проанализировать целесообразность сохранения антироссийских санкций. По его словам, ограничительные меры в отношении Москвы были призваны нанести ущерб российской экономике и создать условия для реализации минских соглашений, но ничего из этого не имело успеха.

«Создались возможности для того, чтобы мы сейчас провели реальный, честный анализ того, есть ли смысл вообще сохранять санкционный режим или нет?», -- цитирует РИА «Новости» слова Сийярто в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Также сегодня, 6 июня, президент России Владимир Путин заявил о готовности предпринять ответное снятие санкций с Евросоюза, в том числе экономических, в случае шагов навстречу.

В марте текущего года Сийярто заявил, что экономика Венгрии потеряла около $7 млрд из-за санкций Евросоюза в отношении России. По его словам, если бы ЕС не вводил ограничительные меры, Россия и Венгрия смогли бы иметь товарооборот в $10 млрд.