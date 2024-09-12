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Военная операция на Украине ,  
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Госдеп заявил о неготовности снять ограничения с ВСУ на удары по России

Сюжет
Военная операция на Украине
Ведант Патель
Ведант Патель (Фото: Yasin OztÃ¼rk / Anadolu / Reuters)

Американские власти пока не готовы заявить о том, что снимают с Вооруженных сил Украины (ВСУ) ограничения на использование своего вооружения для ударов по целям на территории России, заявил заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель.

«У меня нет объявления ни о какой политике, и я определенно не собираюсь делать предположения», — заявил он в эфире телеканала CNN (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что позиция Вашингтона в этом вопросе остается неизменной.

The Times узнала возможное решение Байдена по ударам Киева вглубь России
Политика
Джо Байден

The Times со ссылкой на два осведомленных источника сообщила в четверг, что президент США Джо Байден может согласиться на то, чтобы Украина использовала британские ракеты Storm Shadow и французские Scalp, но не американские ATACMS для ударов по России.

По данным французской Le Monde, которая тоже ссылается на источники, Запад медлит с решением, позволить ли Украине наносить удары по России дальнобойным оружием, поставляемым в рамках военной помощи, из-за «нескольких ошибок» ВСУ.

Ранее в четверг, 12 сентября, президент Владимир Путин предупредил, что если для ударов по России будет использовано оружие большой дальности, то это «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией».

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.

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Госдепартамент США ВСУ Россия ракетный удар
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