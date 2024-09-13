Китай потребовал от США не навязывать «лечение собственных болезней»

Пекин призвал не вмешиваться в политический курс Китая и не считать конфронтацию противостоянием «демократии против авторитаризма». Посол предупредил, что война с США стала бы невыносимой для всего мира

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Тайваньский вопрос является самым важным вопросом в отношениях Китая и США, другими красными линиями стали претензии к политической системе и пути развития Пекина, а также построение нарратива о «демократии против авторитаризма». Об этом заявил китайский посол в США Се Фэн на мероприятии в честь 45-летия нормализации отношений между двумя странами, передает SCMP.

Дипломат упомянул в своей речи несколько черт внешней политики США, которые посчитал ошибочными. Среди них были политизация отношений, «навязывание другим рецептов лечения собственной болезни», чрезмерное усиление национальной безопасности и разыгрывание «китайской карты» для внутриполитических целей.

«Конфликт и конфронтация не служат ничьим интересам. Диалог и консультации — лучший путь вперед <...>. «Конфликт между Китаем и США был бы невыносим для обеих сторон и для всего мира», — сказал посол.

Как выяснила Financial Times, американская сторона не желает называть Китаю собственные красные линии исходя из ожиданий, что Пекин будет «придерживаться их, но сделает все, кроме этого».

Тайвань в 1949 году объявил о своей независимости от Китая после гражданской войны. В Пекине не признают суверенитет острова. Китай предупреждал, что готов использовать вооруженные силы для взятия Тайваня под свой контроль, а Си Цзиньпин в сентябре 2022 года призывал готовиться к возможному возобновлению боевых действий. Власти США официально признают остров частью китайского государства, но предупреждают, что будут военным путем помогать Тайваню защищаться от потенциального вторжения.

Пентагон не считает военный конфликт с Китаем неминуемым, однако полагает, что такая возможность не исключена. По мнению директора ЦРУ Уильяма Бернса, китайское руководство сомневается в успехе вторжения на Тайвань.