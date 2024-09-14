Харрис пообещала снизить требования к образованию для работы в госорганах

Требования о «четырехлетнем дипломе» для работы в госорганах США являются избыточными, их нужно отменить, заявила кандидат в президенты Харрис. Cогласно данным на 2023 год, 62% американцев старше 25 лет не имели степени бакалавра

Камала Харрис (Фото: Will Oliver / EPA / ТАСС)

Вице-президент США и кандидат в президенты от Демпартии Камала Харрис заявила, что снизит требования к наличию высшего образования для некоторых федеральных должностей, если ее выберут президентом, передает Reuters.

«Будучи президентом, я отменю ненужные требования к получению диплома для работы в федеральных органах, чтобы увеличить количество рабочих мест для людей без четырехлетнего диплома», — сказала Харрис, выступая на митинге в Пенсильвании.

В своей речи вице-президент также подчеркнула необходимость признать «ценность путей к успеху» за пределами высшего образования, в частности, ценить технические навыки. Степень не обязательно указывает на навыки человека, подчеркнула она.

Cогласно данным на 2023 год, более 62% американцев в возрасте 25 лет и старше не имели степени бакалавра. Вместе с этим стоимость обучения в колледжах США неуклонно росла на протяжении последних 30 лет. Сегодня более половины американских студентов заканчивают колледжи с долгами, а общая задолженность по студенческим кредитам (включая федеральные и частные кредиты) в США составляет $1,75 трлн (в среднем на одного заемщика — около $28,9 тыс).

В США 5 ноября состоятся очередные президентские выборы. Действующий глава государства и ведущий кандидат от Демократической партии США Джо Байден выбыл из гонки в конце июля, всего за три с небольшим месяца до даты голосования. Его место заняла вице-президент Камала Харрис, которая не пользовалась большой популярностью за время работы в Белом доме и неоднократно подвергалась критике, в том числе за неспособность существенно продвинуться в порученных ей миграционных вопросах.

Тем не менее ее шансы выросли после теледебатов с республиканцем Дональда Трампом. По результатам экспресс-опроса CNN и SSRS, 63% зарегистрированных избирателей заявили о победе Харрис. Согласно опросу Reuters и компании Ipsos, опубликованному 12 сентября, голос за Харрис готовы отдать 47% опрошенных, за ее оппонента — 42%. Преддебатный опрос The New York Times и Siena College показывал небольшое преимущество республиканца — 48% против 47%.