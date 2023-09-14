В ДНР оценили потери ВСУ за время спецоперации в 500 тыс. военных

Безвозвратные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) c начала российской спецоперации составили уже порядка 500 тыс. военных, заявил в интервью «РИА Новости» советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Он уточнил, что на такие цифры указывают данные разведки, а также анализ открытых источников. В частности, чиновник привел в пример социальную рекламу одного из украинских операторов мобильной связи, в которой сообщалось, что около 400 тыс. его абонентов больше никогда не ответят на звонок. При этом аналогичной статистики от остальных мобильных операторов нет, а тот ролик был удален и «замят».

«Еще один был момент, когда генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на заседании Европарламента на вопрос, что на Украине погибло более 500 тысяч военнослужащих, он ничего не ответил, но сказал, что они не обещали, что будет легко. То есть он своим молчанием подтвердил эту цифру», — отметил советник врио главы ДНР.

В то же время в этих данных, по его словам, не учтены санитарные потери — раненые или пропавшие без вести. «Это тоже очень большая цифра при такой цифре погибших. То есть надо понимать, что Украина не просто имеет сейчас кризис призывного ресурса, но она близка к демографическому просто срыву», — заключил он.

После начавшегося в июне украинского контрнаступления российские власти неоднократно заявляли о потерях ВСУ, а также о безуспешных попытках прорыва линии обороны. Президент России Владимир Путин 12 сентября заявил, что с начала контрнаступления ВСУ потеряли 71,5 тыс. человек, 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин различных классов. До этого он много раз говорил, что украинское наступление полностью провалилось.

Украина свои потери не раскрывает, однако президент Владимир Зеленский признавал, что контрнаступление идет сложно и ВСУ встречают серьезное сопротивление. 11 сентября он заявил, что украинская армия "потеряла много людей". "Это не фильм со счастливым концом, у нас не будет счастливого конца, мы потеряли много людей. Никакого хэппи-энда», — сказал он в интервью CNN.