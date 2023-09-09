Число пострадавших при ударе по зданию полиции в Кривом Роге выросло до 74

Число пострадавших при ударе по Кривому Рогу выросло до 74

Число пострадавших после удара по зданию полиции в Кривом Роге 8 сентября увеличилось до 74, трое из них в тяжелом состоянии, сообщил Вилкул. Минобороны России заявляло, что не наносит удары по гражданским объектам

Фото: Reuters

Число пострадавших после удара по зданию полиции в центре Кривого Рога (Днепропетровская область) выросло до 74, в городских больницах остаются 34 человека, из них трое в тяжелом состоянии. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава совета обороны города Александр Вилкул.

По его словам, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, а для жителей, чьи квартиры получили повреждения от последствий удара, работает оперативный штаб.

МВД Украины сообщило об ударе по Кривому Рогу накануне, 8 сентября. По данным полиции, в результате было разрушено одно из административных зданий полиции, повреждения получило расположенное рядом жилье. Тогда Вилкул сообщал, что на месте удара возник пожар на площади 200 кв. м. На тот момент было известно о 41 пострадавшем и одном погибшем.

Утром 8 сентября в Днепропетровской области дважды звучала воздушная тревога.

Минобороны России неоднократно заявляло, что не наносит удары по гражданским объектам. О последнем ударе по Днепропетровской области министерство сообщало 3 сентября. Тогда в сводке говорилось, что в селе Высшетарасовка (Днепропетровская область) и поселке Днепровское (Херсонская область) уничтожены два склада боеприпасов и пункт управления беспилотниками.