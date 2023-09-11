В Кривом Роге прогремели взрывы

Воздушная тревога в настоящее время объявлена в четырех регионах Украины. Местные СМИ сообщают о взрывах в Кривом Роге

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Кривом Роге (Днепропетровская область) спустя час после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщают ТСН и «Зеркало Недели».

Тревога в настоящее время объявлена в четырех областях центральной и юго-восточной части Украины. Власти предупреждают о ракетной угрозе.

Ранее этой ночью украинские СМИ также сообщали о взрывах в Черниговской области на севере Украины.

С начала сентября власти Украины уже несколько раз заявляли об ударах по Днепропетровской области. 8 сентября МВД Украины сообщило об ударе по зданию полиции в Кривом Роге. Глава совета обороны города Александр Вилкул тогда сообщил, что на месте удара возник пожар на площади 200 кв. м. Позднее он уточнил, что в результате удара пострадали 74 человека, в городских больницах остаются 34, из них трое в тяжелом состоянии.

Минобороны России с осени 2022 года заявляет об ударах по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. В военном ведомстве подчеркивают, что не атакуют гражданские объекты.