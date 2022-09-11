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Как Москва отметила 875-летие. Фоторепортаж
10 и 11 сентября в столице отмечали День города. Праздничные мероприятия прошли по всему городу. Самые яркие моменты юбилея города — в фоторепортаже РБК
Тверская улица традиционно стала одной из главных площадок праздника
Основной темой праздничных гуляний стала «Город: Детали. Москва: в движении». Тверскую улицу разделили на четыре тематические зоны: водная артерия Москвы, транспорт, мода и «Москва — Донбасс»
На площадке, рассказывающей о водном транспорте, прошли показательные выступления синхронистов и гимнастов
Можно было узнать, как работают системы шлюзов и погрузочные краны. Образовательные программы начинались каждый час
На площадке моды можно было увидеть работы 90 российских дизайнеров, которые посвятили столице свои капсульные коллекции
В тематической зоне «Москва — Донбасс» представили 36 арт-объектов, среди них инсталляция кинотеатра «Победа» в Донецке, макеты мемориала подвигу шахтеров Макеевки и бронекатера № 346 в Мариуполе
Тверская улица
В городе установили более 4,3 тыс. флагов и декоративных конструкций
Тверская улица
В тематической зоне, посвященной транспорту города, можно было поучаствовать в танцевальных флешмобах, а также увидеть 31 арт-объект, среди которых был симулятор управления поездом метро
На фото: Тверская улица
Тверская улица
В праздничной программе были выступления уличных оркестров с классическим и современным репертуаром