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Военная операция на Украине ,  
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В Советске из-за гибели земляков на Украине отменили День города

В администрации считают неуместным «радостно петь и плясать» на фоне напряженной обстановки в зоне боевых действий. Глава Советского городского округа рассказал, что в городе 15 сентября похоронят погибшего участника спецоперации
Фото: Wikimedia Commons
Фото: Wikimedia Commons

Администрация Советска (Калининградская область) отменила празднование Дня города. Об этом сообщил глава городского округа Григорий Соколовский.

«Причина — напряженная ситуация в зоне боевых действий и гибель наших земляков, выполнявших воинский долг», — написал он во «ВКонтакте». Соколовский пояснил, что в четверг в городе похоронят погибшего участника военной операции на Украине и после этого «радостно петь и плясать» было бы неэтично и «непростительно по отношению к памяти павших и их родственникам».

По словам Соколовского, решение было принято после «серьезного коллективного обсуждения» с участием депутатов, чиновников, представителей общественности, журналистов и деятелей культуры города.

Советск в этом году отмечает 76-летие переименования (до 1946 года назывался Тильзит, этот город был основан еще в XIII веке). Праздничные мероприятия были запланированы на 16–18 сентября. В честь праздника должны были пройти концерты и праздничный салют.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

Еще в одном городе Калининградской области, Нестерове, отменили ежегодный праздник «Нестеров в сентябре!». Глава администрации Нестеровского муниципального округа Эдуард Старков сообщил, что во вторник в городе простились с одним из погибших участников спецоперации. По мнению Старкова, проводить праздник в этом году будет неправильно по отношению к памяти солдат, которые не вернулись с Украины живыми.

В конце августа об отмене массовых мероприятий на День города сообщили в Россоши Воронежской области. Праздник планировали провести 17 сентября, но силовые структуры рекомендовали отказаться от мероприятий. «Приходится считаться с положением приграничного района», — пояснили в городской администрации.

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Калининградская область День города Военная операция на Украине
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