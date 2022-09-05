В Госдуме предложили ввести штрафы за вмешательство иноагентов в выборы

Комиссия заявила, что вмешательство в выборы и распространение фейков о них финансируются из-за рубежа. Для физических лиц предлагаются штрафы до 30 тыс. руб., для юридических — до 1 млн руб.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России предложила ввести административную ответственность за вмешательство в выборы со стороны иноагентов, сообщила РБК пресс-служба комиссии.

«Разработан законопроект «О внесении изменения в ст. 19.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», предусматривающий установление административной ответственности за вмешательство в выборы со стороны иностранных агентов. Сегодня его концепция была поддержана на заседании комиссии», — сказал глава комиссии, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Депутат уточнил, что законопроект предусматривает административный штраф за осуществление иноагентом «деятельности, способствующей либо препятствующей выдвижению и избранию на выборах зарегистрированных кандидатов, а также достижению определенного результата на выборах и референдуме». Размер штрафа предлагается установить в размере от 10 тыс. до 30 тыс. руб. для физических лиц, до 500 тыс. руб. — для должностных лиц, до 1 млн руб. для юридических лиц.

По словам депутата, вмешательство в выборы и «продвижение выгодных Западу кандидатов» финансируются и координируются «руководящими центрами из США, Великобритании, ФРГ, Швеции и с Украины». Пискарев утверждает, что сейчас повышенная активность исходит «со стороны покинувших Россию и осевших на территории Литвы членов экстремистских организаций».

В середине июля президент Владимир Путин подписал закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», где определены понятия «иностранный агент», «иностранное влияние», «иностранные источники» и виды деятельности.

Документ устанавливает, что иностранным агентом является лицо, которое получило «поддержку из-за рубежа» или находится «под иностранным влиянием», а также занимается политической деятельностью в России, целенаправленным сбором данных в сфере военной, военно-технической деятельности России или распространением сообщений и материалов для неограниченного круга лиц. Также в России будет единый реестр иноагентов вместо существующих четырех. Документ вступает в силу с декабря.