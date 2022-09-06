Орбан пошел на уступки ЕС ради помощи на €5,8 млрд

В апреле Еврокомиссия запустила механизм верховенства права в отношении Венгрии. Это позволяет блокировать выделение средств из бюджета и фондов ЕС странам-членам, которые, по мнению Брюсселя, используют их не по назначению

Виктор Орбан (Фото: Michael Gruber / Getty Images)

Правительство Венгрии утвердило создание независимого органа для борьбы с коррупцией и поручило создать систему оценки государственных закупок, пишет газета Nepszava, которая указывает, что эти решения связаны с претензиями Еврокомиссии к Венгрии и желанием премьера Виктора Орбана получить средства от Брюсселя в условиях кризиса. Bloomberg указывает, что такие уступки могут открыть Будапешту доступ к €5,8 млрд из фондов ЕС.

Согласно решению правительства, в Венгрии создадут рабочую группу по противодействию коррупции и мошенничеству и для предотвращения конфликта интересов и других нарушений. В нее на паритетной основе войдут представители государственных органов и общественных организаций. Антикоррупционный орган может начать работу уже в ноябре.

Еще одно решение кабинета Орбана связано с поручением о создании системы эффективной оценки государственных закупок, а также изучением ситуации, когда доля госзакупок с одним с участником превышает 15% от всех. Этим займется министр по землеустройству Тибор Навраксис.

Как указывает Nepszava, Еврокомиссия давно выражала обеспокоенность ситуацией с госзакупками в Венгрии, а глава администрации Орбана Гергей Гуляш признавал правомерность претензии Брюсселя по этому вопросу.

В апреле Еврокомиссия запустила в отношении Венгрии механизм верховенства права. Он позволяет Брюсселю блокировать выделение средств из бюджета и фондов ЕС странам, которые, по мнению властей союза, используют их не по назначению. Венгрия и Польша пытались оспорить внедрение механизма, однако суд ЕС отклонил их жалобу.

Решение правительства Венгрии Nepszava также связывает с желанием Орбана согласовать план помощи Будапешту и получить от Брюсселя средства из Фонда восстановления экономики (RRF) в условиях «неконтролируемой» инфляции и надвигающегося экономического кризиса. Пакет поддержки состоит из двух частей — безвозвратной финансовой помощи и льготных кредитов.