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Военная операция на Украине ,  

Депутат Луговой предложил ввести пожизненное за госизмену

Сейчас наказание по статье о госизмене составляет от 12 до 20 лет
Андрей Луговой
Андрей Луговой (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Наказание за госизмену в России нужно ужесточить вплоть до пожизненного заключения, считает депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой. Об этом он сообщил «РИА Новости». По его словам, соответствующий законопроект может быть внесен на рассмотрение Думы уже во время осенней сессии.

«Мы сейчас проводим консультации и, видимо, будем готовить соответствующую законодательную инициативу. Обращаю внимание, что в советские времена у нас за предательство — буду говорить понятным для всех языком — полагался расстрел. Что и использовалось. В 1990-е годы, учитывая либеральный подход в целом по стране, это стало считаться анахронизмом. Было принято решение смягчить наказание», — сообщил Луговой.

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Луговой является замглавы комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России и первым зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Необходимость ужесточения наказания Луговой обосновывает тем, что последние 10 лет страна живет в недружественном окружении, а иностранные спецслужбы, в основном британские и американские, работают на территории России. «Английские спецслужбы работают над развитием у нас в стране агентов влияния и иностранных агентов (законодательство о которых изменилось в последнее время). Они действуют в интересах другого государства, формируют соответственно мнение в обществе, особенно в условиях СВО», — пояснил Луговой.

Сейчас по статье о госизмене (ст. 275) Уголовным кодексом России предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

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После начала специальной военной операции на Украине Госдума уже принимала поправки, которые касаются госизмены. Так, в середине июля Дума поддержала законопроект, который приравнивал к госизмене «переход на сторону противника» и вносил некоторые другие поправки в законодательство. Совет Федерации поддержал инициативу, и закон был подписан президентом 14 июля.

Согласно документу, в Уголовном кодексе появилась новая статья 275.1, которая ввела ответственность за «конфиденциальное сотрудничество» с иностранными спецслужбами в целях помочь им в работе, «заведомо направленной против безопасности» России. Закон также внес изменения и в регулирование шпионажа (ст. 276 УК). Теперь под это понятие подпадает передача, сбор, похищение или хранение «в целях передачи противнику» сведений, которые «могут быть использованы против Вооруженных сил РФ» в условиях вооруженного конфликта.

В конце февраля Генпрокуратура также предупреждала, что любая помощь иностранному государству во вред России — финансовая, материально-техническая или консультационная — будет рассматриваться как государственная измена.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Андрей Луговой госизмена пожизненное заключение
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