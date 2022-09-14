Какие риски для британской короны несет правление Карла III
Смерть королевы Елизаветы II, монарха Великобритании и 14 королевств Содружества, который дольше любого из своих предшественников находился на троне, ознаменовала конец эпохи и появление новых рисков для института монархии. Не одно поколение британцев и подданных в других странах выросло с созданным за 70 лет образом королевы, гаранта стабильности и лица монархии. Даже премьер-министр Канады Джастин Трюдо вспоминал, что впервые увидел королеву в пятилетнем возрасте, когда его отец, Пьер Трюдо, также бывший премьер-министром страны, взял его с собой в Лондон во время саммита G7 в 1977 году.
Елизавета II была не только самым популярным у британцев членом королевской семьи, но и самой популярной публичной персоной, оставив позади как своих современников, так и таких икон эпохи, как Мартин Лютер Кинг и Далай-лама. Во втором квартале 2022 года положительно к королеве относились 75% британцев, в то время как ее сына, принца Чарльза, положительно оценивали лишь 42%, согласно данным YouGov. Почти четверть британцев были и вовсе негативно настроены по отношению к будущему Карлу III. Рейтинг его сына принца Уильяма значительно превосходил показатели отца — он полюбился 66% британцев.
Республиканский реванш
Восхождение на престол непопулярного принца Чарльза после 70 лет правления его матери (это чуть меньше, чем возраст самого короля) сопряжено с целым рядом рисков.
Помимо Великобритании еще 14 стран, включая Канаду, Новую Зеландию и Австралию, признавали Елизавету II своей королевой. При этом, когда 25-летняя Елизавета только всходила на престол, число этих стран было значительно выше: за период ее правления ряд государств отказался от подчинения британской монархии, а церемониальные функции были переданы их президентам. Последней страной, вышедший из-под подданства королевы, стал Барбадос, это произошло в 2021 году (впрочем, процесс отказа от института монархии в бывших британских колониях был запущен еще раньше — Индия отказалась от подданства при отце Елизаветы, короле Георге VI).
Вопрос актуальности сохранения монархии периодически поднимается во всех государствах, признававших Елизавету II, в том числе и в Великобритании. Даже нынешний премьер-министр страны Лиз Трасс в молодости высказывалась за отказ от этого института. События внутри «фирмы» (так в стране часто обобщают работающих членов королевской семьи) последних нескольких лет, включая обвинение принца Эндрю в сексуальном насилии и отказ принца Гарри и Меган Маркл исполнять королевские обязанности с последующим переездом в США, сильно сказались на настроениях молодых британцев. Опрос, проведенный в мае 2021 года, показал, что лишь 31% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы видеть во главе Великобритании короля или королеву. До упомянутых событий этот показатель составлял 46%. Однако сильный рост республиканских настроений Великобритании вряд ли грозит: по состоянию на 2022 год 62% населения поддерживают монархию, хотя ее популярность среди молодежи по-прежнему остается на низком уровне.
Вероятность отказа от монархии с приходом Карла III гораздо выше в оставшихся 14 странах. Так, издание Politico напоминает о традиционно сильных республиканских настроениях в Австралии, где действующий премьер-министр Энтони Албаниз пообещал провести референдум по этому вопросу в случае переизбрания на второй срок. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн также высказывалась в том духе, что страна станет республикой еще при ее жизни. Пока же самым слабым звеном в цепи Содружества выглядит Ямайка. Премьер-министр страны Эндрю Холнесс заявил принцу Уильяму о намерении освободиться от подданства британской короне, когда тот посещал Ямайку в этом марте.
Старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Элизабет Броу считает, что многие из стран Содружества сохраняли верность Елизавете II во многом благодаря ее личности, а не приверженности институту монархии как таковому. «Страны оставили за ней статус главы государства гораздо дольше, чем могли бы, потому что они чувствовали большую лояльность к ней лично», — поясняет эксперт.
На пути к «королю всех британцев»
Помимо внешних факторов угрозой для правления Карла III могут стать его личные особенности, а также противоречивое семейное прошлое, которое до сих пор во многом влияет на восприятие британцами нового короля. Неудачный брак с Дианой Спенсер и ее трагическая гибель, запретный роман с Камиллой Паркер-Боулз и последующая женитьба на ней до сих пор остаются самым громкими событиями последних десятилетий в британской королевской семье. Именно они во многом повлияли на тот образ Карла III, который сформировался у британского общества.
История этого любовного треугольника в последние годы нашла широкое отражение в кинематографе — в частности, в 2021 году на экраны вышел художественный фильм «Спенсер» о жизни принцессы Дианы, а в популярном сериале «Корона», стартовавшем в 2016 году и выходящем до сих пор, несколько эпизодов были посвящены ее отношениям с мужем. Таким образом, события почти 30-летней давности получили вторую жизнь, что вряд ли может положительно сказаться на восприятии нового короля.
Если Елизавета II за время своего правления смогла стать фигурой, которая стоит над политическими вопросами и объединяет британцев, то Карл III пока далек от этого образа. Препятствием на пути к статусу «короля всех британцев» может стать, как ни парадоксально, его активная общественная деятельность, в частности в сфере защиты окружающей среды. Принц Чарльз в период правления матери неоднократно призывал к борьбе с изменением климата и даже обращался к британским министрам с просьбами лоббировать те или иные зеленые инициативы. Знаменитое выступление принца Чарльза на климатическом саммите в Глазго в ноябре 2021 года, в ходе которого он подробно рассказал о мерах, необходимых для борьбы с изменением климата, и призвал к преобразованиям, также выходило за рамки стандартной речи представителя британской монархии. 45-й президент США Дональд Трамп рассказывал о том, как принц Чарльз увлеченно убеждал его в важности вопросов экологии в связи с решением последнего выйти из Парижского соглашения по климату: вместо 15 минут встреча продлилась 90, и, по словам Трампа, большую часть времени говорил Чарльз.
Однако это показывает, что Чарльз способен действовать нестандартно. И если при Елизавете II «фирма» была крайне закрытым институтом, а сама королева соблюдала максимальную социальную дистанцию, то первое обращение нового короля к нации свидетельствовало, что Карл III способен открыто выражать свои чувства на публике. Ролик с его обращением, который посмотрели больше 20 млн человек, способствовал созданию позитивного впечатления о преемнике Елизаветы II: 65% британцев сочли, что он будет хорошим королем. Даже если это временный всплеск популярности, он очень значим для монарха, чья популярность в последние годы была значительно ниже, чем у других членов королевской семьи.