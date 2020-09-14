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Кобзев отказался связывать приезд Чемезова с поддержкой его избрания

Фото: корреспондент РБК
Фото: корреспондент РБК

Избранный губернатор Иркутской области Игорь Кобзев оценил итоги голосования на выборах главы регионы, передает корреспондент РБК.

«Положительно. Как еще можно», — ответил он на соответствующий вопрос. Ключевое влияние на исход голосования, по его словам, оказало «доверие».

На утро после голосования Кобзев встретился с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым на открытии образовательного центра «Точка будущего».

«Я думаю, что человек, который сегодня создал это уникальный комплекс для детей, для тех, кто сегодня нуждается в поддержке, просто хотел посмотреть на объект», — ответил Кобзев на вопрос РБК, является ли это публичной поддержкой его в новой должности.

По его словам, политические вопросы и свою победу он с Чемезовым не обсуждал. «Нет, у нас сегодня только культурная программа», — сказал избранный глава Иркутской области.

На вопрос, какие задачи Кобзев ставит перед собой в качестве губернатора Иркутской области, он заявил о необходимости «продолжать ритм, который был взят в начале года».

«Продолжим работать над нацпроектами — все, что качается экономики, экологии. Подготовка к зиме — это очень важно, сейчас будем усиленно этим заниматься», — сказал он.

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Также на открытии объекта присутствовал экс-советник Чемезова, глава регионального отделения «Единой России» Сергей Сокол.

«Результат достигнут на 100%», — сказал Сокол РБК о победе Кобзева. Кобзев баллотировался самовыдвиженцем при поддержке «Единой России».

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Материал дополняется.

Авторы: Елизавета Антонова, Виктория Полякова
Теги: Иркутская область
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