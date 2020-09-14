Кобзев отказался связывать приезд Чемезова с поддержкой его избрания

Фото: корреспондент РБК

Избранный губернатор Иркутской области Игорь Кобзев оценил итоги голосования на выборах главы регионы, передает корреспондент РБК.

«Положительно. Как еще можно», — ответил он на соответствующий вопрос. Ключевое влияние на исход голосования, по его словам, оказало «доверие».

На утро после голосования Кобзев встретился с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым на открытии образовательного центра «Точка будущего».

«Я думаю, что человек, который сегодня создал это уникальный комплекс для детей, для тех, кто сегодня нуждается в поддержке, просто хотел посмотреть на объект», — ответил Кобзев на вопрос РБК, является ли это публичной поддержкой его в новой должности.

По его словам, политические вопросы и свою победу он с Чемезовым не обсуждал. «Нет, у нас сегодня только культурная программа», — сказал избранный глава Иркутской области.