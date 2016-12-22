Песков прокомментировал возможность перевода долларовых вкладов в рубли

По словам пресс-секретаря Путина, этот вопрос не обсуждается «вообще нигде». Так Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы ВТБ Андрея Костина

Дмитрий Песков (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

В Кремле не обсуждается вопрос о принудительной конвертации долларовых вкладов из-за санкций против России, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, такого нет ни со стороны администрации [президента], такого нет, насколько я знаю, вообще нигде», — сказал Песков.

При этом он отметил, что «тема дедолларизации активно обсуждается не только в Москве, но и во всем мире». Он пояснил, что страны ищут пути «предусмотреть и обеспечить сокращение объема долларов при взаимных расчетах, при осуществлении коммерческих операций, инвестиционных и торгово-экономических». «Это пока начало пути», — сказал Песков, подчеркнув, что «достаточно последовательный и твердый настрой» постепенной минимизации позиции доллара во взаимных оборотах есть во многих странах.

По мнению Пескова, эта ситуация стала естественной реакций «на достаточно непредсказуемые действия США, на достаточно спорные с точки зрения норм и правил международной торговли решения». «Доверие к доллару постепенно падает, и возникает устойчивое желание замещать доллар другими валютами», — подытожил Песков.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что для России «это вопрос, который стоит на повестке дня», но четких планов по нему пока нет.

Ранее план по дедолларизации предложил глава ВТБ Андрей Костин. Он также заявлял, что банковский сектор сможет справиться с последствиями введения США новых санкций против России. Он уточнил, что обсуждаемые меры должны защитить интересы владельцев вкладов в долларах, если американские власти введут фактический запрет на использование долларов банками России.

Еще в июле Костин призывал «начинать бороться [с долларом] в мировом масштабе» и просил президента Владимира Путина поддержать дедолларизацию. Однако глава государства тогда сказал, что Россия не намерена делать резких движений и полностью отказываться от американской валюты.

По оценке аналитиков Moody's Investors Service, со временем может снизиться необходимость использования доллара в глобальной торговле и может сократиться его доля в резервах стран. Однако для этого альтернативные доллару валюты должны стать более привлекательными, считают эксперты.​