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Британские власти усилят борьбу с подозрительными иностранными капиталами
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Британские власти усилят борьбу с подозрительными иностранными капиталами
Политика, 11:00
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Британские власти усилят борьбу с подозрительными иностранными капиталами
Великобритания собирается расширить действие ордеров на арест богатств неустановленного происхождения. Лондон хочет замораживать подозрительные активы, в связи с чем сейчас проверяет и российские капиталы
Фото: Sertac Kayar / Reuters

В попытках справиться с ежегодным «потоком грязных денег», который только в Лондоне власти Великобритании оценивают в £90 млрд, Национальное британское агентство по борьбе с преступностью активизирует действия, направленные на привлечение к ответственности россиян и граждан других государств с вызывающими подозрение доходами. Об этом в интервью газете Financial Times рассказал директор подразделения ведомства по борьбе с экономической преступностью Дональд Тун.

Лондон, по его словам, хочет расширить действие ордера на арест богатств неустановленного происхождения. Сейчас утвержденный британским судом инструмент, как напоминает издание, позволяет следователям конфисковать имущество неустановленного происхождения, если его владелец не может объяснить, каким законным образом он его приобрел. В дополнение к этому ведомство хочет замораживать в Великобритании подозрительные активы, уточняет Тун.

«Проверяем ли мы возможные российские цели? Конечно, да», — добавил он, заметив, что британские власти изучают в том числе дорогостоящие российские активы в Великобритании и пытаются выяснить, есть ли в связи с ними основания для обращения в суды и получения ордера на арест капитала.

Вместе с этим, по словам чиновника, Национальное агентство по борьбе с преступностью проверяет источники богатства «из самых разных уголков мира» — например, из бывших союзных республик СССР, а также Африки и Азии.

Обратившись к юристам, бухгалтерам и другим работникам финансовой сферы, Тун сообщил, что власти ждут от них гораздо больше отчетов о подозрительных транзакциях в Великобритании. В случае, если они будут скрывать информацию о подозрительных сделках или доходах, им также может грозить наказание, напомнил директор подразделения.

Подобный шаг британского ведомства, как замечает Financial Times, является попыткой правительства избавить Лондон от репутации «магнита для «грязных денег» из Москвы».

Правительство Британии ответило на доклад о российских «грязных деньгах»
Политика

Подобное звание столица Британии получила после того, как на сайте британского парламента в конце мая был опубликован доклад о «российской коррупции в Великобритании». В нем члены комитета по международным делам палаты общин обратили внимание на то, что Лондону, по их мнению, «непростительно закрывать глаза на клептократов из окружения [президента России] Владимира Путина, а также на нарушителей прав человека, которые отмывают деньги через Британию с целью подкупа ее союзников». Для того чтобы справиться потоком «грязных денег» из России, депутаты предложили властям Великобритании и участникам G7 занять более жесткую позицию в отношении Москвы и начать ликвидировать лазейки в санкционном режиме, которыми пользуются российские компании.

В Кремле, реагируя на это, назвали подготовленный комитетом палаты общин документ «русофобской манией». В посольстве России в Великобритании действия законодателей также сочли очередной акцией агрессии Лондона.

Британское правительство в свою очередь, отвечая 24 июля на доклад депутатов, заявило, что не станет жертвовать независимостью финансовых регуляторов ради ужесточения контроля над российским капиталом. Размещение в Лондоне акций компании En+ российского бизнесмена Олега Дерипаски вопросов у местных властей не вызывает, заверили в правительстве.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Россия-Великобритания
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