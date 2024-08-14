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Обмен заключенными ,  
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Польша заочно обвинила в шпионаже участника обмена заключенными с Россией

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Обмен заключенными
Вернувшемуся в Россию в рамках обмена заключенными журналисту испанских СМИ Павлу Рубцову (он же — Пабло Гонсалес) в Польше предъявили обвинение в шпионаже в пользу России. Наказание предусматривает от трех до 15 лет заключения
Пабло Гонсалес&nbsp;(Павел Рубцов)
Пабло Гонсалес (Павел Рубцов) (Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости)

В окружной суд в Перемышле поступило обвинительное заключение против Пабло Гонсалеса (он же — Павел Рубцов), сообщает Генпрокуратура Польши.

Его обвинили в работе на «российскую военную разведку». Согласно сообщению, с апреля 2016 года по февраль 2022-го Рубцов, находясь в Перемышле, Варшаве и других местах, передавал данные, «передача которых могла нанести вред Польской Республике, в том числе как государству — члену НАТО». Деятельность обвиняемого заключалась в «сборе и передаче информации, распространении дезинформации и проведении оперативной разведки», считают польские власти.

Расследование проводилось совместно с Агентством внутренней безопасности. Доказательства в отношении других причастных лиц (в том числе против подозреваемой Магдалины Ч.) выделены в отдельное разбирательство, которое продолжается, говорится в сообщении.

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Фото:Григорий Сысоев / РИА Новости

Рубцова обвиняют по ч. 2 ст. 130 УК Польши, наказание по которой предусматривает от трех до пятнадцати лет лишения свободы. Его задержали 28 февраля 2022 года, со 2 марта того же года до 31 июля текущего он находился под арестом. Польская генпрокуратура сообщает, что Рубцов родился в 1982 году в Москве, имеет российское и испанское гражданства.

Павел Рубцов работал журналистом испанских изданий под именем Пабло Гонсалес. ТАСС писал, что это фамилия его матери, а в Испании он жил с 1990-х годов. Рубцова передали России 1 августа в рамках масштабного обмена заключенными между Москвой и странами НАТО. В аэропорту Внуково вернувшихся в рамках обмена встречал президент России Владимир Путин. Он пообещал представить к государственным наградам тех, кто «имеет прямое отношение к военной службе».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Польша обмен заключенными шпионаж заочные обвинения
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