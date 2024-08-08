 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Обмен заключенными ,  
0 

Нарышкин заявил, что обменянные разведчики «отдохнут и продолжат работу»

Глава СВР Нарышкин: обменянные россияне немножко отдохнут и продолжат работу
Сюжет
Обмен заключенными

Вернувшиеся в Россию в результате обмена разведчики «немножко отдохнут и продолжат работу», заявил РИА Новости директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Мы встретили своих коллег, они на родной земле. Им нужно будет немножко отдохнуть и продолжить работу», — сказал он, комментируя обмен между странами Запада и Россией.

Крупнейший со времен холодной войны обмен заключенными между Россией и странами Запада состоялся 1 августа в Анкаре. Россия передала 15 человек и получила десятерых — восьмерых заключенных и двух детей супружеской пары разведчиков Анны и Артема Дульцевых. Последние также вернулись в Россию в результате обмена.

NYT узнала, как обмененные супруги из России скрывались и вели арт-бизнес
Политика
Артем и Анна Дульцевы с детьми

Супруги Артем и Анна Дульцевы были задержаны в Словении в декабре 2022 года. Там они жили под именами Людвига Гиша и Марии Майер, они представлялись супружеской парой из Аргентины. Дульцева управляла арт-галереей, а ее супруг занимался бизнесом в сфере IT. Во время обмена Словения передала и их несовершеннолетних детей — сына и дочь.

Материал дополняется

Екатерина Мизулина отказалась принимать извинения Артемия Лебедева

Денис Мантуров поручил Минфину направить 1,8 млрд руб. для переселения жителей Курской области

Инсайдер сообщил о планах Apple выпустить iPhone Air

Продолжение сериала «Клиника» выйдет на экраны в ближайшие месяцы

В Дагестане шахматистка отравила соперницу ртутью

Автомобили в России подорожают вдвое

Силовики задержали мужчину во время росписи в загсе. Видео

Вратарь из Армении забил гол ударом от своих ворот. Видео

Подборка каналов РБК в Telegram
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Сергей Нарышкин СВР разведчики обмен заключенными
Сергей Нарышкин фото

Сергей Нарышкин

директор СВР России
27 октября 1954 года
Материалы по теме
Bloomberg уволил репортера, сорвавшего эмбарго об обмене заключенными
Технологии и медиа
Обменянная разведчица заявила об угрозах Аргентины отдать ее детей другим
Политика
NYT узнала, как обмененные супруги из России скрывались и вели арт-бизнес
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 августа
EUR ЦБ: 93,84 (+0,82) Инвестиции, 07 авг, 17:34 Курс доллара на 8 августа
USD ЦБ: 85,95 (+0,79) Инвестиции, 07 авг, 17:34
Эстония ввела полный таможенный контроль на границе с РоссиейПолитика, 06:12
Нарышкин заявил, что обменянные разведчики «отдохнут и продолжат работу»Политика, 06:11
HH.ru назвал российские компании с самой высокой зарплатой курьеровБизнес, 06:00
МИД направил Японии протест из-за совместных с США военных ученийПолитика, 05:44
Politico сообщила о возможном отказе Ирана от атаки на Израиль из-за СШАПолитика, 05:43
Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ в курском приграничьеПолитика, 05:10
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотниковПолитика, 04:55
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Мирошник счел военным преступлением атаку, в которой был ранен ПоддубныйПолитика, 04:45
Раненного военкора Поддубного отправят на лечение в МосквуПолитика, 04:43
Соседним с Курской областью регионам поручили создавать пункты размещенияПолитика, 04:32
Звукооператор сообщил, что съемочная группа Поддубного не пострадалаПолитика, 04:16
В Курской области объявили опасность атаки дроновПолитика, 03:55
Гладков сообщил о седьмом за сутки обстреле ШебекиноПолитика, 03:49
В Воронежской области объявили опасность атаки дроновПолитика, 03:26