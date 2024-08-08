Нарышкин заявил, что обменянные разведчики «отдохнут и продолжат работу»

Вернувшиеся в Россию в результате обмена разведчики «немножко отдохнут и продолжат работу», заявил РИА Новости директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Мы встретили своих коллег, они на родной земле. Им нужно будет немножко отдохнуть и продолжить работу», — сказал он, комментируя обмен между странами Запада и Россией.

Крупнейший со времен холодной войны обмен заключенными между Россией и странами Запада состоялся 1 августа в Анкаре. Россия передала 15 человек и получила десятерых — восьмерых заключенных и двух детей супружеской пары разведчиков Анны и Артема Дульцевых. Последние также вернулись в Россию в результате обмена.

Супруги Артем и Анна Дульцевы были задержаны в Словении в декабре 2022 года. Там они жили под именами Людвига Гиша и Марии Майер, они представлялись супружеской парой из Аргентины. Дульцева управляла арт-галереей, а ее супруг занимался бизнесом в сфере IT. Во время обмена Словения передала и их несовершеннолетних детей — сына и дочь.

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