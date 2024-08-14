Минобороны назвало потери ВСУ в Курской области

Минобороны: Украина за сутки потеряла до 270 военных в Курской области

Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли до 270 человек в Курской области, сообщило Минобороны.

Кроме того, украинские военные потеряли 16 единиц бронетехники, включая два танка, десять автомобилей, 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и другую технику. Еще 18 военнослужащих ВСУ попали в плен, добавили в министерстве.

По данным ведомства, всего за время боевых действий в регионе украинская сторона потеряла до 2,3 тыс. военнослужащих. Среди потерь техники — 37 танков, четыре зенитных ракетных комплекса, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и др.

Бои в приграничных районах Курской области идут с 6 августа. При атаке на регион погибли 12 человек, 121 ранен, в том числе десять детей, сообщил 12 августа врио губернатора Алексей Смирнов. Президент России Владимир Путин счел действия Украины «масштабной провокацией».