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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны назвало потери ВСУ в Курской области

Минобороны: Украина за сутки потеряла до 270 военных в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли до 270 человек в Курской области, сообщило Минобороны.

Кроме того, украинские военные потеряли 16 единиц бронетехники, включая два танка, десять автомобилей, 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и другую технику. Еще 18 военнослужащих ВСУ попали в плен, добавили в министерстве.

По данным ведомства, всего за время боевых действий в регионе украинская сторона потеряла до 2,3 тыс. военнослужащих. Среди потерь техники — 37 танков, четыре зенитных ракетных комплекса, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и др.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Бои в приграничных районах Курской области идут с 6 августа. При атаке на регион погибли 12 человек, 121 ранен, в том числе десять детей, сообщил 12 августа врио губернатора Алексей Смирнов. Президент России Владимир Путин счел действия Украины «масштабной провокацией».

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