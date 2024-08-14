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У экс-главы донецкой администрации нашли на Украине элитную недвижимость

НАБУ обвинило главу Антимонопольного комитета Украины в незаконном обогащении
Главу Антимонопольного комитета Украины и бывшего главу донецкой администрации Кириленко обвинили в незаконном обогащении на $1,3 млн. Дело против него было открыто в марте, после расследования журналистов о богатстве его семьи
Павел Кириленко
Павел Кириленко (Фото: Юлия Овсянникова / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили «руководителю государственного органа со специальным статусом» о подозрении в незаконном обогащении на 56,2 млн грн ($1,367 млн). По данным Страна.ua и «Суспилльне», речь идет о главе Антимонопольного комитета Павле Кириленко, который ранее также возглавлял Донецкую ОГА.

Согласно версии следствия, в 2020–2023 годах подозреваемый, занимая должность губернатора, купил 21 объект недвижимости и люксовый автомобиль, зарегистрировав их на родственников жены. В частности, были куплены семь квартир в Киеве и Ужгороде, дом на 220 кв. м под Киевом и ВМW Х3. Эти данные чиновник не указал в своих декларациях.

Как ранее писала «Страна», дело против Кириленко было возбуждено еще в марте после расследования журналистов об имуществе главы Антимонопольного комитета и его семьи на 70 млн грн. По данным расследователей, состояние его семьи начало появляться еще в 2020 году, когда Кириленко занимал должность главы Донецкой ОГА.

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Павел Кириленко занимает должность председателя Антимонопольного комитета с сентября 2023 года. Сам комитет является государственным органом Украины со специальным статусом, целью деятельности которого является обеспечение государственной защиты конкуренции в предпринимательской деятельности. До этого, с июля 2019 по сентябрь 2023 года он занимал должность главы Донецкой областной военно-гражданской администрации (ВГА).

НАБУ было создано экс-президентом Украины Петром Порошенко в  апреле 2015 года. Задачей НАБУ является «противодействие криминальным коррупционным правонарушением, совершенным высшими должностными лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, и представляющим угрозу национальной безопасности».

САП появилась на Украине в том же году, ее задача - «осуществляет надзор за выполнением законов при проведении НАБУ оперативно-розыскной деятельности и досудебного расследования». САП является одним из подразделений Генеральной прокуратуры и, понятно, подчиняется Генеральному прокурору непосредственно. 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Антимонопольный комитет Украины НАБУ незаконнное обогащение Украина
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